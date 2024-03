Christian Thorsen desea ser padre: "Lucho contra el cáncer para formar mi familia"

25/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Thorsen vuelve a remecer la farándula nacional tras dar a conocer más detalles de su lucha contra el cáncer, y que a pesar de las vicisitudes que afronta no deja de lado su deseo de poder convertirse en padre y tener una hermosa familia.

¿Su mayor anhelo?

A través de una entrevista a un medio local, el popular 'Platanazo' se confesó y decidió dar a conocer cuáles son sus más recientes proyectos como su participación en la película 'Sube a mi nube' y qué tratamiento sigue para combatir el cáncer de próstata de etapa avanzada.

Además, el actor peruano confesó que uno de sus mayores deseos en vida es poder tener la responsabilidad de ser padre y tratar de darles todo su amor y apoyo incondicional en medio de su lucha y a pesar de que actualmente no tiene una pareja sentimental.

"Es bastante soñador de mi parte, pero no descarto nada al cien por ciento. Es algo que que sí me hubiera gustado y creo que quizás ahora sí podría darse. (...) Me gustaría poder tener hijos. Así como estoy luchando contra mi enfermedad, el cáncer, creo que también estoy enfrentando la posibilidad de formar una familia, lo cual sé que es una responsabilidad enorme", reveló a La República.

Otro de los anhelos o deseos de Christian es tener la posibilidad de estudiar para ser profesor de educación física: "Siempre he tenido en mente la idea de hacer algún proyecto importante relacionado con eso y recientemente se me ha ocurrido algo nuevo", comentó.

Lucha contra el cáncer

El recordado 'Raúl del Prado' de la serie 'Al Fondo Hay Sitio' indicó que desde hace un año y medio viene tratando su cáncer con muérdago, y que a pesar de que ha visto mejoría "no canta victoria" y se encuentra enfocado en seguir su lucha convencido de que todo saldrá bien.

"Yo he escuchado una frase que me parece genial 'Tú te enfermas, tú te curas', está en ti, en tu cabeza. Cuando yo iba a terapia, iba escuchando en una radio y cantando que yo me iba a sanar", comentó durante su visita al programa por YouTube de Renzo Schuller .

Asimismo, lamentó que "lo hayan matado como cinco veces" cuando él se encuentra estable sin descuidar su tratamiento. También aseguró que no sabe cuánto le queda de vida, pero a pesar de todo se encuentra bien.

"No sé cuanto me quedará, pero en todo caso estoy bien. Tengo una calidad de vida buena", remarcó ante las cámaras. Además, contó que cuando se enteró de la noticia de su enfermedad, fue algo desconcertante, pero no un impedimento para seguir disfrutando de la vida.

De esta manera, el actor peruano Christian Thorsen causó gran revuelo y la sorpresa de todos sus seguidores al revelar sus deseos de poder convertirse en padre en un futuro, a pesar de que actualmente se encuentra luchando contra el cáncer de próstata.