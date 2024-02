"El Gran Chef Famosos x2": Luigui, Ricky, Austin, Steve, Joaquín y Rodrigo pasan a noche de eliminación

En la última edición del programa, Luigui Carbajal, Ricky Trevitazo, Austin y Steve Palao, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño pasaron a la temida noche de eliminación donde cualquiera de las duplas podría decirle adiós para siempre a 'El Gran Chef Famosos x2', que logró robarse los corazones de las familias peruanas.

El conductor del reality culinario, José Peláez, dio la bienvenida a los participantes Luigui, Ricky, Joaquín, Rodrigo, Austin, Steve, Damián y El Toyo, quienes llegaron al set decididos a demostrar que han mejorado sus habilidades culinarias para poder pasar a un siguiente nivel y quizás hasta una gran final.

Mientras, la línea de jueces, conformada por Giacomo Bocchio, Javier Masías y el chef invitado Edgardo Rojas, dieron a conocer sus mejores tips y secretos para preparar el primer plato de la noche: empanadas de yuca con salsa de cocona.

Con el tiempo en contra y la tensión 'a flote', los inconvenientes no tardaron en aparecer, pero también las más hilarantes ocurrencias como la de Austin Palao, quien trató de hacer gala de su destreza culinaria.

"¿Sabes qué me he dado cuenta? Que mi brunoise va fino (...) Pá, no es por nada, pero mira nada más esta textura, estos cortes. Milimétricos. Te estoy alcanzando en nivel", dijo, generando que su padre solo atine a sonreír y pedirle concentración.