¿En crisis? Alejandra Baigorria confiesa si pensó en DIVORCIARSE de Said Palao tras los escándalos

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria no deja de ser el foco de atención luego de que se reavivara el escándalo en el que se vio envuelto su esposo, Said Palao, por participar en una fiesta en un yate acompañado de mujeres. La empresaria confesó que ha decidido perdonar a su esposo y que nunca perdió la confianza en él. Sin embargo, también reveló si en algún momento pensó en divorciarse debido a la presión que sentía.

¿Alejandra pensó divorciarse de Said Palao?

La 'Gringa de Gamarra' participó en un reportaje de un programa dominical y, en medio de la entrevista, el reportero le preguntó qué siente por su esposo. Ella dejó en claro que Said es su cable a tierra y la persona que le genera estabilidad emocional en sus momentos de crisis y locura.

En esa misma línea, Alejandra dejó en claro que ama profundamente a su esposo y resaltó que han sellado ese amor frente a Dios y en una iglesia, lo cual tiene mucho valor para ella. Además, señaló que está consciente de que el matrimonio es algo que se debe construir día a día y que ambos deben poner de su parte.

"Es mi esposo, yo lo amo. En el momento que decidimos darnos el sí, es una declaración ante Dios. Nosotros nos casamos por le iglesia. Tenemos que estar en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas , porque es aquí donde uno ve cuánto realmente te quiere la persona. (...) A mí siempre me dijeron que un matrimonio no es fácil y que hay que construirlo y mantenerlo; si no, no habría tanto porcentaje de divorcios", indicó.

En ese momento, el reportero le preguntó directamente si había considerado la posibilidad de divorciarse de Said debido al escándalo que estalló tras su viaje a Argentina. Sin embargo, Alejandra aseguró que nunca contempló esa posibilidad.

"(¿Pasó por tu mente en algún momento el divorcio?) No. (¿Para nada?) No" , respondió Alejandra de forma tajante, dejando por sentado que su matrimonio continúa más fuerte y sólido que nunca.

De esta manera, Alejandra Baigorria busca poner fin a las especulaciones sobre el futuro de su relación con Said Palao. Aunque el escándalo generó una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos, la empresaria dejó claro cuál fue su postura durante los momentos más difíciles y envió un mensaje sobre la importancia de afrontar las crisis de pareja con convicción y compromiso.