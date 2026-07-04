Alejandra Baigorria SORPRENDE con su respuesta por INVERSIÓN en el tren eléctrico: "Puedo pagar 5 trenes"

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego que la exchica reality Alejandra Baigorria inaugurara su publicidad en la Línea 1 del tren eléctrico, ha recibido diferentes cuestionamientos sobre su fortuna en su reciente campaña publicitaria, a lo que la empresaria ha dado una respuesta sobre la inversión que ha realizado.

Alejandra Baigorria lanza campaña publicitaria en la Línea 1

A través de sus redes sociales, la empresaria textil, Alejandra Baigorria publicó un logro en el área laboral, implementando una campaña publicitaria en los vagones de la Línea 1 del tren eléctrico.

Para esta acción, la inversión que ha ejecutado sería una considerable suma debido que esta ubicación estratégica ayudaría a potenciar su empresa "Agarra tu gringa" que vienen impulsando desde sus cuentas oficiales en las plataformas digitales.

"Nunca dejes de luchar por tus sueños. En el camino aparecerán mil obstáculos, habrá días difíciles y momentos en los que sentirás que ya no puedes más. Incluso pensarás en rendirte. Pero es justamente ahí donde nace la verdadera fuerza cuando decides seguir, aun con miedo, aun con dudas, aun cuando todo parece ir en contra", publicó Alejandra Baigorria en su cuenta de Instagram.

Respuesta a comentarios que cuestionan su fortuna

Durante la emisión de un programa de podcast, la conocida "gringa de Gamarra" no dudo en referirse a todas las personas que habían reaccionado a su campaña publicitaria en el tren eléctrico. En ese sentido, la influencer dejó en claro que es una empresaria de mucho éxito y cuenta con los medios para invertir su dinero en este tipo de lugares si así lo desea.

"Investiga un poquito cuantos años tengo como empresaria, eso pasa con la gente que no es empresaria y se mete a hablar cosas que no dominan (...) no se metan en un ámbito que no saben porque van a salir perdiendo, cuando uno es empresario, yo puedo pagar 5 trenes si quiero", afirmó Alejandra Baigorria.

Asimismo, la empresaria mencionó que ella es transparente con sus finanzas e invitó abiertamente a las personas interesadas en ir a su empresa y pedir la información que deseen, pues ella cuenta con todos los medios probatorios para evidenciar sus ingresos mensuales en las distintos negocios que tiene a su nombre.

"Los invito abiertamente a que vengan con contable, con abogados, con lo que quieran y les abro la puerta de mi empresa para que vean la facturación"

Finalmente con estas declaraciones, Alejandra Baigorria brinda una respuesta a todas las personas que cuestionan sus ingresos al haber realizado una inversión tan grande como la campaña publicitaria en el tren eléctrico.