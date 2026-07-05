Alejandra Baigorria niega haber mandado a callar a Said Palao en entrevista: "No me gusta que me defiendan"

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria continúa en el ojo de la tormenta por su reciente aparición pública junto a su esposo, Said Palao, donde le preguntaron sobre el escándalo en el que se vieron envueltos cuando él fue captado junto a un grupo de chicas en un yate en Argentina. La empresaria aseguró que no necesita que nadie la defienda y, por eso, no dejó que Said respondiera por ella cuando una reportera abordó el tema de la supuesta infidelidad.

Alejandra descarta ser la defensora de Said

La líder de 'Agarra tu Gringa' participó en un reportaje del programa 'Día D' y, en determinado momento, fue consultada sobre el incidente que protagonizó con una reportera. Muchos internautas afirmaron que Said intentó defenderla, pero ella lo mandó a callar con un solo gesto.

El hecho fue interpretado como una muestra del supuesto control que Alejandra ejercería en la relación. Sin embargo, ella descartó que las cosas se manejen así en su matrimonio e indicó que su forma de reaccionar se debió a que no necesita que nadie la defienda y, por eso, quería responderle directamente a la reportera que le hizo la pregunta.

"Es que todo el mundo entendió eso. La periodista me preguntó a mí, se achoró conmigo. Soy una mujer a la que no le gusta que me defiendan. Ella me preguntó a mí y me ataca a mí. Yo le respondo a ella y, cuando Said intenta defenderme, yo le dije que no", explicó.

En esa misma línea, contó que está muy enamorada de su esposo y que no se habría casado con alguien que no tuviera carácter y personalidad o que pudiera manejar a su antojo. Además, negó ser quien lleva los pantalones en la relación.

"Así no es. Said tiene un carácter bastante marcado y no es que lo dirija. No me podía enamorar de alguien que maneje como un muñeco ", sentenció.

Alejandra pone el pecho por Said

El hecho ocurrió en la presentación de la nueva empresa de Alejandra, donde Said figura como gerente general. Ambos se presentaron en una rueda de prensa, pero no esperaban que una de las periodistas invitadas les preguntara directamente por el escándalo en el que se vio envuelto su matrimonio, a menos de un año de haberse realizado la boda.

"¿Cómo se vuelve a construir la confianza?", consultó una reportera. Esta pregunta dejó desencajada a Alejandra, quien inmediatamente tomó una postura defensiva y le reprochó a la periodista a qué imágenes se refería, retándola a mostrárselas en ese mismo instante.

Alejandra aseguró que estaba enterada de que su esposo estaba en un yate disfrutando con otras chicas. En ese momento, Said quiso intervenir, pero ella lo mandó a callar, al igual que al resto de su equipo, que estaba presente en el lugar. Enseguida, decidió enfrentar públicamente a la reportera cara a cara.

De esta manera, las declaraciones de Alejandra Baigorria buscan poner fin a las especulaciones sobre la dinámica de su matrimonio con Said Palao. Aunque el episodio generó un intenso debate en redes sociales, la empresaria insistió en que su relación se basa en el respeto mutuo, la confianza y la independencia de ambos.