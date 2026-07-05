Melissa Klug analiza el futuro de su hijo en el fútbol peruano: "Quiero que el apellido Farfán no le pese"

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug volvió a llamar la atención al sincerarse sobre el futuro de su hijo menor, fruto de su relación con Jefferson Farfán. La empresaria confesó que ha reflexionado sobre el camino que podría seguir el pequeño en el fútbol y reconoció que su mayor deseo es que disfrute esta etapa sin sentir la presión que implica llevar un apellido tan conocido.

Melissa vela por el bienestar de sus hijos

Durante su participación en el pódcast Café con la Chevez, la empresaria chalaca explicó que uno de sus mayores temores es que las constantes comparaciones con el exfutbolista terminen afectando el desarrollo deportivo y emocional de su hijo. Por ello, considera fundamental que crezca con tranquilidad y encuentre su propio estilo dentro de las canchas.

"Que el apellido Farfán no le pese para que él pueda desarrollarse como un niño normal y que no estén detrás de él diciéndole: 'No juega como el papá'", expresó medianamente preocupada.

Asimismo, Melissa señaló que, por ahora, el menor vive el fútbol con naturalidad y entusiasmo, sin percibir el peso de la fama de su padre. Sin embargo, reconoce que esa situación podría cambiar conforme avance en su formación deportiva y aumenten las expectativas de quienes siguen de cerca la carrera de Jefferson Farfán.

En ese contexto, también habló sobre el camino que tomó su hijo mayor, quien decidió alejarse del fútbol para explorar otras disciplinas. Actualmente destaca en el pádel, donde incluso ha conseguido importantes logros, y además practica surf, demostrando que cada uno de sus hijos tiene la libertad de elegir el rumbo que desea seguir.

"Se desligó del fútbol y es excelente en paddle; ha sido campeón ahorita. Le gusta el surf", agregó.

¿Melissa cuida mucho a sus hiijos?

En otro momento de la entrevista, Melissa Klug aseguró que, como madre, procura acompañar y proteger a sus hijos en cada etapa de sus vidas. Aunque reconoce que suele ser sobreprotectora, entiende que deben construir su propio destino. Por eso, espera que el menor pueda desarrollar su talento sin cargas externas y disfrutando plenamente de su pasión por el deporte.

"No soy celosa. Solamente los cuido y los protejo. No quiero que le hagan daño. Entiendan. Son mis hijos, me duele verlos sufrir, pero deben vivir su propia vida", sentenció.

Es así que, las declaraciones de Melissa Klug reflejan una preocupación cada vez más común entre los padres de hijos de figuras públicas: evitar que las comparaciones condicionen su crecimiento. Para la empresaria, el verdadero éxito no dependerá del apellido que lleve su hijo, sino de que pueda construir su propia historia dentro y fuera del fútbol.