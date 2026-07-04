Yorgelis Delgado murió: Actriz fue hallada sin vida junto a su madre tras terremotos en Venezuela

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Conmoción en la tele. Luego de varios días de angustia e incertidumbre, se confirmó que la actriz Yorgelis Delgado murió junto a su madre tras los devastadores terremotos en Venezuela. La noticia fue dada a conocer en las redes sociales.

Confirman muerte de la actriz Yorgelys Delgado tras terremotos

Venezuela atraviesa un crítico momento tras terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que remecieron el país el 24 de junio. Hasta el momento, el gobierno venezolano precisaron que la tragedia deja más de 2 mil muertos y más de 12 heridos, cifras que podrías elevarse, ya que las labores de búsqueda y rescate continúan bajo los escombros.

En medio de ese lamentable panorama, se da a conocer una noticia que ha generado impacto en el mundo del entretenimiento y de la televisión. Tras varios días de incertidumbre, confirman la muerte de la actriz Yorgelis Delgado, reconocida por su participación en la telenovela 'Entre Tú y Yo' junto a exintegrantes de la orquesta Salserín.

Fueron los familiares de la artista venezolana quienes dieron a conocer el suceso, a través de un comunicado compartido en Instagram y reposteado por el cantante René Velazco. De acuerdo al anuncio, Yorgelis Delgado, quien también actuó en 'El Club de los Tigritos', fue hallada sin vida junto a su madre, Gladys Escalona de Delgado.

"Con profunda tristeza, queremos comunicar la noticia del fallecimiento de la señora Gladys Escalona de Delgado y Yorgelys Delgado.. Su familia, (...) amigos y cercanos agradecemos profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza ", se lee en el mensaje.

Actriz de 'Entre Tú y Yo' hallada junto a su madre en Venezuela

De acuerdo a medios internacionales como 'El Heraldo.co' se detalla que la actriz y su madre quedaron atrapadas entre los escombros del edificio Coral Beach, ubicado en la urbanización Los Corales, en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.

"Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocieron", indicaron los familiares en el comunicado.

Finalmente, agradecieron a todos los seguidores de la actriz venezolana quienes les expresaron sus condolencias por su muerte y pidieron respeto a este doloroso momento, ya que desean vivir el duelo de forma íntima y sin los reflectores de las cámaras de televisión.

¿Quién era Yorgelis Delgado?

Yorgelis Delgado fue una reconocida actriz, bailarina y animadora venezolana, famosa por su participación estelar en el programa infantil de Venevisión El Club de los Tigritos durante los años 90.

Nacida en La Guaira, la artista se ganó el cariño del público al actuar en producciones como 'De sol a sol' (1996), 'Un poquito de suerte' (1996), 'Rugemanía' y la serie 'Entre tú y yo' (1997).

Lamentablemente, el viernes 3 de julio se confirmó la muerte de la actriz Yorgelis Delgado junto a su madre tras los terremotos de Venezuela. En medio del dolor por su pérdida, sus familiares recordaron a las autoridades que todavía hay muchas personas esperando que rescaten a sus seres queridos de los escombros.