Kevin Díaz resalta que está SOLTERO y deja en shock a Onelia Molina: ¿Cómo reaccionó?

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kevin Díaz volvió a convertirse en protagonista de Esto es Guerra luego de confirmar, durante una dinámica en vivo, que actualmente está soltero. La inesperada declaración sorprendió a los presentes y cobró aún más relevancia por la reacción de Onelia Molina, con quien ha sido vinculado sentimentalmente en los últimos meses y cuya expresión no pasó desapercibida.

¿Se terminó el romance entre Kevin y Onelia?

Todo ocurrió cuando la conducción del programa decidió repasar qué participantes no mantienen una relación amorosa. En ese contexto, Kevin Díaz fue consultado directamente sobre su situación sentimental. Sin necesidad de extenderse, el modelo confirmó que continúa sin pareja, despejando cualquier duda sobre los rumores que lo relacionaban con la odontóloga e influencer.

Inmediatamente después de su respuesta, las cámaras enfocaron a Onelia Molina. En un primer momento, la participante mantuvo un semblante serio, aunque segundos más tarde terminó sonriendo y soltando una breve risa. Ese cambio de expresión fue suficiente para que los televidentes comenzaran a comentar el momento en redes sociales, donde muchos interpretaron su reacción como una muestra de sorpresa.

Las especulaciones sobre un posible romance entre ambos cobraron fuerza semanas atrás, especialmente tras las constantes apariciones públicas que compartieron. Sin embargo, recientemente Onelia viajó a Miami junto a un grupo de amigas sin la compañía del venezolano, lo que alimentó nuevas versiones sobre un posible distanciamiento entre ambos.

Durante una emisión anterior del reality se explicó que Kevin Díaz no pudo acompañar a Onelia en ese viaje debido a que no cuenta con la visa necesaria para ingresar a Estados Unidos. Incluso, otros integrantes del programa respaldaron esa versión, mientras el venezolano optó por mantenerse en silencio y evitar pronunciarse sobre el tema frente a las cámaras.

Kevin parcha a Mario en defensa de Onelia

El modelo venezolano fue consultado sobre las bromas que Mario realizó en su pódcast al recordar aquel escándalo. Lejos de evitar la polémica, Kevin expresó su desacuerdo con la actitud del exchico reality y consideró que existen situaciones que no deberían convertirse en motivo de burla, especialmente cuando involucran el dolor de otras personas.

"Eso demuestra los valores que tienes en tu casa, creo que no te puedes burlar del dolor y de las cosas de una persona, menos cuando fuiste burla nacional... no se puede tapar el sol con un dedo... ella es una excelente chica que merece ser cuidada y tratada como una princesa", expresó.

Es así que, la confirmación de Kevin Díaz reavivó el interés por su vida sentimental y volvió a colocar a Onelia Molina en el centro de las especulaciones. Aunque ninguno ha oficializado un romance, cada interacción entre ambos sigue siendo analizada por los seguidores del reality, quienes permanecen atentos a cualquier nueva señal sobre su vínculo.