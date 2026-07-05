"No vamos a aceptar, miserable": Brígida Curo insulta a periodista de Exitosa en conferencia de Roberto Sánchez

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un nuevo atentado contra la libertad de expresión y falta de respeto al periodismo y a la mujer se registró este domingo 05 de julio, teniendo como responsable a Brígida Curo Bustincio, excandidata a la segunda vicepresidencia del partido político Juntos por el Perú.

Como se recuerda, el excandidato presidencial del partido de izquierda, Roberto Sánchez Palomino, convocó esta tarde a una conferencia de prensa, a 48 horas de la proclamación como presidenta electa de Keiko Fujimori Higuchi.

Intolerancia a una pregunta sobre el reconocimiento de su derrota en la segunda vuelta

Durante el desarrollo de la conferencia de prensa, nuestra reportera Jahaira Pacheco le consultó a el excandidato presidencial sobre si van a aceptar su derrota en la segunda vuelta electoral, tal como lo exige un sector de la clase política y ciudadanía para darle estabilidad al país.

Lejos de tener tolerancia y respeto al trabajo periodístico de Exitosa Noticias, Brígida Curo "se adelantó en responder" a la pregunta formulada a Roberto Sánchez, no solo reconociendo que van a desconocer el triunfo de fujimorismo, también insultando a nuestra profesional con un inaceptable calificativo.

"No vamos a aceptar, miserable", fueron la expresiones de Curo Bustincio contra nuestra periodista y sin ningún tipo de rechazo o disculpa pública por parte de los exmiembros de la plancha presidencial que integró; es decir, Roberto Sánchez y Analí Márquez Huanca.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | Durante conferencia de prensa de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, la excandidata a la vicepresidencia Brígida Curo, insultó a periodista de Exitosa, Jahaira Pacheco: "No vamos a aceptar, miserable".



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Asimismo, en otro gesto antidemocrático, afirmó que "el pueblo no va aceptar" dialogar con el Gobierno que encabezará Keiko Fujimori desde el 28 de julio, incluso ante un eventual indulto en favor del expresidente Pedro Castillo, condenado en noviembre de 2025 a más de 11 años de cárcel por su intento de golpe de Estado.

Al momento de responder la consulta, Sánchez Palomino insistió en que el "cambio de reglas" durante el proceso electoral fue perjudicial en sus intenciones de lograr la victoria en el balotaje. Del mismo modo, cuestionó a quienes "respaldan" dicha "irregularidad", incluyendo en su ataque a nuestro medio.

"En una sana democracia, sin cambios de normas, antojadizas, sin cosas irregulares y más bien transparentes, otro sería el veredicto de ese sistema de justicia electoral. Que esa legalidad, que nosotros impugnamos, siga siendo su camino, y si Exitosa quiere reconocer eso, también siga su camino", sostuvo.

Solicita medida cautelar ante la CIDH

El último 01 de julio, Roberto Sánchez presentó una petición y medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta afectación los artículos 23, 8, 25 y 13, en conexión con los artículos 1.1. y 2, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En ese sentido, cuestionó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) haya aprobado una resolución que impedía la digitalización de las votaciones de los peruanos en el extranjero. Además, alegó que esta disposición afectó el marco normativo electoral, al señalar que todo proceso es intangible, así como a la seguridad jurídica. Asimismo, cuestionó la demora y la forma en el traslado de las actas prevenientes fuera del Perú.

Otra acusación que realizó, fue con referente al elevado costo de la tasa para presentar solicitudes de nulidad sobre las mesas de sufragio, equivalente a S/. 1 375. Como se recuerda, en junio último, la organización política presentó una serie de pedidos para dejar sin efecto la voluntad popular de los peruanos en Estados Unidos, Argentina y Lima Metropolitana, por las razones expuestas.

Pese a la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa, Roberto Sánchez sigue con su cuestionamiento al proceso electoral y no reconocimiento de su derrota en la segunda vuelta electoral.