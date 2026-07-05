Tilsa Lozano COMPARTE imagen en redes sociales con mensaje tras detención de Jackson Mora

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras conocerse la detención preliminar de Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano. La modelo ha utilizado sus redes sociales para publicar una imagen con un potente mensaje tras darse a conocer la denuncia por presunta organización criminal denominada "Los arquitectos del fraude" a la que estaría vinculado.

¿Cuál fue la imagen publicada en las redes sociales de Tilsa Lozano?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Tilsa Lozano publicó una imagen con un texto en medio del proceso que ha efectuado la justicia para su exesposo Jackson Mora por presunto fraude en la que está involucrada la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

"Esta vez se trata de ir por aquello que llena tu alma de vida", se lee en la historia de Instagram de la modelo Tilsa Lozano

Mensaje de Tilsa Lozano a través de redes sociales

La relación matrimonial de la modelo y el empresario se concretó en el año 2022 y el divorció se anunció en el 2025. Asimismo, a través de unas declaraciones de Lozano para un programa de podcast conducido por Laura Spoya, mencionó que su vínculo con el exboxeador fue "la peor caga** que me ha pasado" y afirmó que afrontó problemas económicos tras firmar documentos confiando en su entonces esposo, pues la habría dejado comprometida con pagos que no le correspondían.

Jackson Mora fue detenido por fraude

Actualmente, el empresario y exboxeador Jackson Mora cumple con detención preliminar mientras avanzan las investigaciones dirigidas por la División de Investigación de Estafas de la Dirincri que lo acusan por delitos de fraude.

De acuerdo con la Fiscalía, el exesposo de Tilsa, su hermana Noelia Mora y otros 12 acusados integrarían la presunta organización criminal, la cual habría afectado los sistemas informáticos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, de Chincha para desviar más de nueve millones de soles a través de 41 operaciones bancarias.

Las autoridades revisan diversas transferencias bancarias que habrían sido realizadas a favor de dicha empresa por conceptos relacionados con proyectos de manejo de residuos sólidos y servicios deportivos.

Además de su detención, las autoridades dispusieron el allanamiento de 12 inmuebles. Fue el alcalde de la comuna chinchana quien presentó la denuncia por presunto fraude informático por desvío de recursos públicos.

Finalmente, Tilsa Lozano no se ha pronunciado sobre la detención de Jackson Mora. Sin embargo, compartió en sus redes sociales un mensaje de reflexión, lo que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores ya que el tema viene siendo investigado por las autoridades correspondientes.