Golpe a la minería informal en Madre de Dios: FF. AA. incautan y destruyen material valorizado en más de S/ 23 millones

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional del Sur, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), ejecutó un nuevo operativo contra la minería informal en la selva peruana, teniendo como resultado la incautación y destrucción de material ilícito valorizado en S/ 23.7 millones.

El accionar en conjunto se llevó a cabo en el marco de la declaratoria de estado de emergencia por 60 días dispuesto por el Gobierno, el cual tiene vigencia desde el pasado 16 de junio, en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata y en los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia del Manu, región Madre de Dios.

Resultados de la operación

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Defensa, la intervención se llevó a cabo en el sector La Cumbre, distrito de Inambari, permitiendo la incautación de 12 pozas, 30 balsas y 35 tolvas, además, de cinco motores, 25 motores sumergidos, 4 500 cilindros metálicos vacíos y diverso material utilizado en la minera ilegal.

En ese sentido, la FEMA del Ministerio Público dispuso que el material intervenido fuera destruido conforme al Decreto Legislativo N.º 1100, así como, para sentar un precedente en su lucha contra la minería ilegal en esta parte de la región peruana.

Es importante mencionar que, el operativo fue ejecutado por la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, mediante el Batallón de Infantería de Selva N.º 613. Desde el Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sostienen que esta clase de acciones serán de manera permanentes para neutralizar economías ilícitas y preservar zonas afectadas por actividades ilegales.

🚨 Más de S/ 23.7 millones en pérdidas para la minería ilegal



Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Fiscalía Ambiental ejecutaron un operativo en Madre de Dios que golpeó la minería ilegal y debilitó el accionar de estas organizaciones criminales. 1/3 pic.twitter.com/6QQc1DdSXs — Mindef Perú (@MindefPeru) July 5, 2026

Disposiciones del estado de emergencia en Madre de Dios

En el marco del Decreto Supremo N.º 093-2026-PCM, la PNP se encarga del control del orden interno; mientras que, las Fuerzas Armadas brinda su apoyo operacional, determinado las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la medida excepcional se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Según el dispositivo, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú presentará al ministro del Interior un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la prórroga de la medida hasta su culminación.

La implementación de las acciones previstas en el dispositivo se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados y a las asignaciones de recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente.

Finalmente, el presente decreto supremo es refrendado por el presidente José María Balcázar, el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y los titulares de Defensa, Economía, Interior, Ambiente, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.