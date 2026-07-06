Austin Palao revela que Flavia Laos lo buscó tras su separación, pero él la rechazó: "Yo no miro atrás"

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Austin Palao volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar un detalle desconocido sobre su historia con Flavia Laos. Durante una conversación en el reality donde está participando actualmente, decidió confesar que decidió no responder al intentó de recontacto de Flavia porque no acostumbra retomar relaciones del pasado.

Austin firme en su separación

Según explicó el modelo, la ruptura marcó un cierre definitivo para él. Por ese motivo, pese a que Flavia habría buscado la manera de volver a tener contacto, prefirió mantener distancia y continuar con su vida. El chico reality indicó que no conversa con ella desde hace aproximadamente tres años y dejó entrever que nunca dio pie para reanudar la comunicación.

"Yo no soy un tipo que tienda a mirar atrás (...) No hablo con ella hace tres años pese a que ella me ha escrito y ha tratado la forma de volver", expresó.

No obstante, Austin también mostró una postura más reflexiva al reconocer que la vida suele dar giros inesperados. Aunque insistió en que no suele mirar hacia atrás cuando una relación termina, admitió que tampoco puede asegurar con absoluta certeza que una reconciliación sea imposible, ya que las circunstancias pueden cambiar con el paso del tiempo.

La conversación tomó otro rumbo cuando fue consultado sobre la química que todavía existiría entre ambos. En ese momento recordó que recientemente coincidieron y compartieron una larga charla, durante la cual pasaron un momento agradable. Ese reencuentro le permitió revivir algunos recuerdos positivos de la etapa que compartieron como pareja.

Finalmente, Austin destacó que, más allá de las diferencias que terminaron alejándolos, siempre disfrutó la compañía de Flavia. Recordó que durante su relación realizaron viajes, vivieron experiencias especiales y construyeron momentos que aún conserva con cariño.

La ruptura de Flavia y Austin

El noviembre del 2023, Flavia Laos y Austin Palao anunciaron el fin de su relación tras casi año y medio juntos, al parecer, por haberse dado cuenta que van por caminos diferentes. Ambos cantantes decidieron compartir con sus seguidores la triste noticia de su separación, dejando a más de uno sorprendido.

Según afirmó la intérprete de 'Real Bitch', la noticia de su ruptura ha sido muy difícil de comunicar; sin embargo, precisó que se habían dado cuenta que van por caminos distintos a pesar de que el cariño sigue intacto entre ellos.

"(...) Hoy quiero confirmar mi separación con Austin. Es una decisión difícil de comunicar pero ustedes siempre han sido parte de mi vida. Sentimos que estamos yendo por caminos distintos, a pesar que el cariño sigue intacto y siempre estaré para él cuando lo necesite", señaló Flavia en su comunicado.

Es así que, las declaraciones de Austin Palao reavivaron el interés por su antigua relación con Flavia Laos y dejaron abierta la posibilidad de nuevas especulaciones. Aunque recordó con cariño los momentos compartidos, dejó en evidencia que, tras la ruptura, optó por priorizar su tranquilidad y no retomar el vínculo sentimental.