¿Enterró a Flavia Laos? Austin Palao disfruta de su soltería junto a actriz mexicana en Año Nuevo

02/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tal parece que Austin Palao decidió enterrar definitivamente a Flavia Laos. Esta vez, el influencer fue captado junto a una conocida actriz mexicana durante la celebración de Año Nuevo en Tulum.

Austin se luce con actriz mexicana en Tulum

El popular ex chico reality viajó hasta México en compañía de su incondicional amigo Diego Rodríguez para pasar las fiestas de fin de año en la exótica ciudad de Tulum.

Así pues, Austin habría dejado atrás cualquier tipo de situación que le recuerda a Flavia Laos para sumarse a la fiesta y disfrutar de su soltería en compañía de Grettell Valdez, una conocida actriz mexicana, que llegó hasta la fiesta con un grupo de amigos.

Un viaje 'terrible' e inolvidable en Tulum

Mediante sus redes sociales, el ex de Macarena Vélez no dudó en compartir cada uno de los momentos que vivió en la popular ciudad, describiendo su estadía de forma un tanto inusual: "Me encuentro en Tulum, pasándola terrible. No me acompaña el cielo, pero me acompaña mi hermano (Diego Rodríguez)".

Asimismo, reveló que, en efecto, pasaría Año Nuevo en dicho lugar junto a amigos con el único objetivo de divertirse.

"Pasaremos acá Año Nuevo, nos juntaremos con algunos amigos y nada... divertirnos para recibir bien el año", agregó.

Es importante recalcar que, además del influencer, la actriz mexicana también compartió una serie de imágenes en las que aparece Austin, Diego y otras amigas más de ella.

Las imágenes han causado revuelo en redes sociales, por lo que se empezó a rumorear que el peruano podría estar intentando conocer a la fémina, quien es un personaje bastante aclamado en México.

Grettell Valdez compartió fotografía junto a Austin Palao.

¿Austin y Flavia terminaron por infidelidad?

El participante de 'Esto es Guerra' fue interceptado por las cámaras de un conocido programa de espectáculos y descartó que el termino de su relación haya sido una estrategia de marketing o se haya acabado por una infidelidad.

"Lo dejé bastante claro en la storie de Instagram y por respeto a lo que fue la relación y los buenos momentos, no pienso hablar más nada. No voy a entrar en detalles porque esto es un ping pong (...) La relación duró lo que tenía que durar, rescato los buenos momentos y lo lindo que la pasamos. Nada que ver con la exposición en redes, no voy a dar más detalles", declaró.

Todo indica que para Austin Palao, la relación que mantuvo con Flavia Laos quedó en el pasado, por lo que durante la noche de Año Nuevo no dudó en lucirse junto a la actriz mexicana Grettell Valdez.