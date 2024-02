"Era borracha, pero responsable": Andrea Llosa sorprende al contar que se iba de fiesta por 3 días

La conductora de 'Nunca más', Andrea Llosa, ha destapado sus más oscuros secretos en una reciente entrevista con Verónica Linares. La figura de ATV habló sobre lo complicado que fue su divorcio de su esposo tras 15 años, pero también recordó que cuando estaba empezando a trabajar era un 'borracha responsable'.

Verónica Linares tuvo como invitada a Andrea Llosa en su canal de YouTube 'La Linares' y en más de una oportunidad la puso en aprietos con sus preguntas, ya que ambas iniciaron su carrera periodística en la misma época y compartieron un mismo centro de trabajo hace algunas décadas.

En medio de la reveladora conversación, Andrea Llosa confirmó que actualmente se encuentra en una etapa de su vida en la que prefiere realizar actividades tranquilas. Sin embargo, hasta hace varios años disfrutaba mucho salir de fiesta.

"Yo no soy de salir mucho, antes sí, cuando juergueaba, juergueaba. Escúchame, no me veías más, porque yo salía y regresaba tres días después", dijo entre risas.