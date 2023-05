''Estaba ciega de amor'': Michelle Soifer confiesa que negoció contratos de Erick Sabater durante su relación

Durante la última edición del programa 'Mande quien mande', se realizó una entrevista llamada ''El confesionario de los excombatientes'', el cual contó con la participación de diferentes personajes del recordado reality de ATV, entre ellos Michelle Soifer, quien reveló detalles acerca de su relación con su expareja, el dominicano Erick Sabater.

Como se sabe, dicho reality de competencia estuvo activo desde el 2011 hasta el 2018, por ello, muchos modelos, deportistas, bailarines, entre otros, pasaron por sus filas. De esta forma, Michelle Soifer conoció a Erick Sabater, quien se había coronado como Mr Universo 2012.

Durante la entrevista, la cantante música urbana enfrentó una serie de preguntas junto a sus demás compañeros, cuando de pronto le tocó una pregunta relacionada con las negociaciones de contratos que había realizado con algún excombatiente.

Por ello, reveló que hizo algunos arreglos para su pareja, en ese entonce Erick Sabater, se mantuviera vigente en 'Combate'.

Tras la incómoda presentación que tuvo Michelle Soifer en la segunda edición del Reggaetón Lima Festival, su colega, la cantante salsera Yahaira Plasencia no dudó en sacar cara por ella.

Como se recuerda, este evento era uno de los conciertos más esperados del año. Sin embargo, las fallas técnicas, los retrasos y la ausencia de algunos artistas hicieron que la experiencia del evento no fuera la mejor.

En medio de esta situación desagradable, Michelle Soifer hizo su aparición en el escenario, generando la ira de presentes, pues nadie esperaba su aparición. Por ello, Yahaira se mencionó al respecto.

"Hablé con Michi, me dijo: 'Estaba usando el in ear, la verdad es que no escuché nada'. Creo que muchos artistas se han sentido indignados, yo también me sentí muy molesta", dijo la 'Yaha'.