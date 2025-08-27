RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¿Problemas en el programa?

¿Ethel Pozo se fue para siempre de 'América Hoy'? Janet Barboza rompe el silencio y revela el MOTIVO de su ausencia

'América Hoy' regresó al aire en América Televisión pese a la polémica entre Gisela Valcárcel y el canal. Sin embargo, Ethel Pozo no apareció en el programa, lo que generó gran incertidumbre. ¿Qué pasó?

Janet Barboza sobre ausencia de Ethel Pozo en América Hoy.
Janet Barboza sobre ausencia de Ethel Pozo en América Hoy. (Difusión)

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 27/08/2025

¿Abandonó 'el barco'? Janet Barboza decidió romper su silencio y aclarar la razón detrás de la ausencia de Ethel Pozo en la emisión del programa 'América Hoy', este 27 de agosto, pese a que un día previo, tras un escándalo entre Gisela Valcárcel y América Televisión generó la incertidumbre sobre el destino del magazine.

América Hoy sí salió al aire en América Televisión

Contra todo pronóstico, el programa matutino 'América Hoy' sí salió al aire este miércoles. Pues bien, muchos consideraban que el final de este espacio televisivo había llegado, según anunció la popular 'Señito' tras denunciar públicamente que el directorio y el CEO, Fernando Muñiz, le había impedido ingresar a las instalaciones del canal. Sin embargo, dichas acusaciones fueron confrontadas con pruebas que demostrarían todo lo contrario.

A las 9:30 a.m. de hoy, el set del programa apareció en la pantalla chica y seguidamente, se vio ingresar a los conductores Janet Barboza, Valeria Piazza, Edson Dávila e incluso, invitados especiales como Rafael Cardozo y Leysi Suárez; pero causó revuelo el notar que Ethel Pozo no se encontraba presente.

Esta situación desencadenó varias interrogantes sobre qué pasó con la hija de Gisela, si es que decidió abandonar para siempre 'América Hoy' y dar la espalda a sus compañeros. En ese marco, la popular 'Rulitos' decidió romper su silencio y con tono firme revelar la razón detrás de la ausencia de Ethel.

@riclatorrez 27.08/2: #JanetBarboza y #EdsonDavila aparecieron en vivo en #AmericaHoy luego de polémica entre #giselavalcárcel y #fernandomuñiz . #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral ♬ sonido original - Ric La Torre

'América Hoy' regresa al aire en América Televisión pese al fin que Gisela Valcárcel había anunciado
Ethel Pozo y el verdadero motivo de su ausencia de 'América Hoy'

Según lo detallado por Janet, Ethel Pozo no reapareció junto a ellos en el programa debido a que se encuentra de viaje a España para despedir a su hija mayor, quien iniciará sus estudios universitarios en el extranjero. Seguidamente, remarcó que esta acción se dio antes de que toda la polémica entre Gisela y el canal fuera el tema principal de los medios de comunicación.

"Ayer fue tendencia al igual que todos nosotros a través de Twitter: ¿Dónde está Ethel?, ¿se fugó?, ¿dejó a su madre sola?, ¿abandonó el barco? Dios mío, se especulan tantas cosas, pero la verdad es la siguiente", indicó para dar pase al informe que avalaba que la ausencia de Ethel en vivo, estaba ya pactado.

Con ello, dejó en claro que la ausencia de Ethel no tenía relación alguna con el problema suscitado entre su madre y el canal, como se venía especulando en distintos espacios televisivos, por lo cual, se espera que tras sus breves vacaciones regrese a la conducción del magazine.

¡'Explotó'! Gisela Valcárcel fue impedida de entrar a América TV y anuncia DRÁSTICA decisión
Ethel Pozo se ausentó de 'América Hoy' por viaje a España.
De esta manera, tras especulaciones de que Ethel Pozo se habría ido de viaje tras la polémica en 'América Hoy', su compañera de conducción, Janet Barboza, decidió romper su silencio y revelar el verdadero motivo de la ausencia de la hija de Gisela en el programa de este miércoles, 27 de agosto.

