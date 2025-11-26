Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija como chef: "Lo lograste, mi vida"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este martes 25 de noviembre, Melissa Klug vivió un día lleno de orgullo y emociones al ver a su hija, Melissa Lobatón Klug, culminar su formación profesional como chef en pastelería y panadería. La ceremonia, realizada en el Instituto Gastronómico D'Gallia, estuvo repleta de aplausos, lágrimas de felicidad y mensajes de cariño.

Graduación de Melissa Lobatón Klug

"Mi princesa se graduó y mi corazón estalla a mil. Qué orgullosa me siento, lo lograste, mi vida, te amo con mi vida", escribió la popular 'Blanca de Chucuito'.

A la graduación asistieron también figuras cercanas a la familia, como el estilista Juan Carlos López, quien dedicó un emotivo mensaje: "Muchas felicidades, hijita, lo mejor para ti. Orgullosa de tu gran logro, sabes que siempre contarás conmigo".

Aunque la graduación fue un evento familiar y emotivo, la ausencia Abel Lobatón, padre de Melissa Lobatón Klug y recordado exfutbolista, llamó la atención de varios seguidores.

Sin embargo, esto no opacó la felicidad de la joven, quien recibió todo el cariño y aplausos de su círculo cercano y público que sigue sus pasos profesionales.

Jesús Barco felicita a Melissa Lobatón

El momento familiar también estuvo lleno de cariño gracias al futbolista Jesús Barco, pareja de su madre, quien se sumó a la celebración a través de sus redes sociales.

"Felicidades, cabezona de mi corazón, te adoro hermosa y ya ahora pon de una vez tu local", escribió el futbolista. Por supuesto, Melissa Lobatón respondió con humor y afecto: "Gracias, Yisus", mostrando la buena relación y cercanía que mantiene con él.

Con su diploma en mano, Melissa Lobatón Klug da un paso firme hacia su futuro en la pastelería y panadería, lista para emprender y poner en práctica todo lo aprendido en el prestigioso Instituto Gastronómico D'Gallia.

