Exchico reality de 'EEG' realiza grave denuncia en certamen de belleza internacional

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No calla más! El exchico reality que consiguió popularidad en Perú tras su participación en el programa de 'Esto es Guerra' (EEG), esta vez, sorprende al hacer pública una grave denuncia contra la organización del certamen Mister International, con sede en Filipinas.

Denuncia irregularidades y maltratos

El modelo peruano y exintegrante de 'EEG', Estefano Balarín, compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, para hacer oficial su renuncia al título de 'Primer Finalista' en el certamen de belleza internacional, tras vivir una experiencia que calificó como "decepcionante" y que no le gustaría que alguien atraviese una situación similar.

Señaló que fue víctima de abuso y múltiples vulneraciones a sus derechos durante su estadía en el país asiático. Según detalló, la organización no solo incumplió con las promesas profesionales, sino que también lo expuso a situaciones humillantes, peligrosas y abusivas.

Falta de gestión profesional.

profesional. Injusticia en los pagos . "Constantemente tenía que solicitarlo, y las respuestas eran evasivas", detalló.

. "Constantemente tenía que solicitarlo, y las respuestas eran evasivas", detalló. Ausencia de contratos de patrocinio. Condiciones de vivienda, falta de privacidad, riesgos para la salud.

Asimismo, denunció que fue víctima de restricciones absurdas: "se me prohibió salir y divertirme, lo que me hizo sentir aún más atrapado en una situación insostenible", detalló.

Renuncia como 1er Finalista de Míster International

Sin embargo, lo que más impactó a los seguidores de Estefano Balarín fue que denunció que durante una de las sesiones fotográficas oficiales, uno de los fotógrafos de la organización, con gran vergüenza, abusó de su posición y me hizo tocamientos indebidos". Según agregó, hizo público esta situación al director nacional, pero nunca tuvo respuesta concreta sobre las acciones a tomar.

En el mismo comunicado, el participante de EEG en 2022 contó que su sueldo era de 1300 dólares mensuales, pero no podían pagarle esa suma puntual, perjudicando su estabilidad y permanencia en Asia. Todo esto, sumado a otros episodios de abandono y maltrato, lo llevaron a tomar la decisión de renunciar formalmente a su título de 1er Finalista de Míster International.

Calificó la organización del certamen de belleza internacional como "deshonesta, ineficaz y abusiva". Tras ello, la CMB Perú respaldó a Balarín y aseguró que no tolerará ni aceptará ningún tipo de maltrato por parte de la Organización Míster International en Filipinas.

Es así como Estefano Balarín hizo público una situación que calificó como decepcionante durante su participación en Míster International. El exchico reality renunció como 1er finalista de este certamen y pidió que el caso no quede impune.