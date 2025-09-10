Said Palao sufre aparatoso accidente y termina en EMERGENCIA con Alejandra Baigorria

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que debía ser un momento de diversión para Said Palao, terminó con un aparatoso accidente. El chico reality fue llevado de emergencia por un incidente ocurrido durante su reciente viaje a México con su esposa Alejandra Baigorria.

Said Palao terminó en emergencias

Said Palao junto a su esposa decidieron emprender un viaje a México para conocer sus más bellos paisajes y vivir momentos únicos que atesoren a lo largo de su relación, en especial, para celebrar el cumpleaños de la 'Gringa de Gamarra'; sin embargo, el chico reality de 'Esto es Guerra', preocupó a sus seguidores al revelar detalles de un accidente que sufrió en su recorrido.

A través de sus redes sociales, Said contó los momentos de tensión que vivió luego de realizarse un profundo corte en el rostro mientras jugaba básquet una de sus actividades favoritas. Este hecho hizo que fuera llevado de forma inmediata y de emergencia al hospital.

"Bueno chicos, para hacerles un update de lo que me acaba de pasar el día de hoy jugando básquet, no me ha pasado ni jugando judo ni en 'Esto es guerra' ni en ningún lugar", señaló, tras indicar que el corte en la frente se dio durante el juego.

Alejandra Baigorria preocupada por accidente de Said

Mientras Said Palao calificaba el hecho como un "pequeño corte", que requirió la atención inmediata de un doctor, Alejandra Baigorria no pudo evitar revelar que el accidente le causó gran preocupación por el bienestar de su esposo.

"Yo, la más nerviosa y asustada", señaló la empresaria, quien no se despegó de su pareja y estuvo con él en cada momento de la intervención médica para curar su herida. Finalmente, ambos agregaron que la salud del chico reality era estable y no corría peligro.

Said Palao revela detalles de su accidente en pleno viaje con Alejandra Baigorria.

¿Alejandra Baigorria embarazada?

Said Palao fue abordado por la prensa sobre los constantes rumores que circulan acerca de Alejandra Baigorria y un posible embarazo. Fiel a su estilo, el chico reality respondió entre bromas sobre los planes de agrandar la familia:

"Ya pasó dos meses y medio y prácticamente ya se viene mi hijo... no, o sea, ya en algún momento. Siempre está rondando, yo ya tengo una hija, pero se dará en su momento".

De esta manera, Said Palao causó preocupación entre sus seguidores tras revelar detalles del accidente que sufrió durante sus vacaciones con Alejandra Baigorria. El chico reality terminó de emergencia en el hospital.