Phillip Chu Joy deja boquiabiertos a sus trabajadores con canasta navideña que incluye laptop gamer

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Navidad 2025 llegó con sorpresa en la empresa de Phillip Chu Joy. Lo que muchos esperaban como un detalle habitual se transformó en un verdadero espectáculo: la entrega de una canasta navideña que incluye laptop gamer, que dejó a sus trabajadores más que sorprendidos.

Phillip Chu Joy y su canasta navideña

El momento fue compartido por uno de sus trabajadores en redes sociales, mostrando cada detalle de la canasta navideña de Phillip Chu Joy.

Entre risas y asombro, el joven no dudó en describirlo como: "Este es el unboxing de la mejor canasta de lejos. Y sí, te puedo decir que superó a la del año pasado".

En el video, que se grabó en plena vía pública, se aprecian snacks, productos de primera necesidad y vales para pollo, pavo y hamburguesas durante todo un año.

Pero lo que más llamó la atención fue el regalo estrella: "No puede faltar el regalo bomba: una laptop ASUS gamer A15 para todos los que recibieron una canasta", afirmó el trabajador, mostrando con orgullo el equipo tecnológico incluido.

El entusiasmo del trabajador se hizo evidente al agregar: "Mi espalda me duele. Una vez más, nos coronamos como la mejor canasta del Perú. No hay discusión".

Reacciones en redes sociales

Lo que hizo Phillip Chu Joy no pasó desapercibido en redes sociales. Muchos usuarios lo compararon con otros obsequios de figuras públicas, como Jorge Luna, quien recientemente entregó un iPhone y una refrigeradora a sus trabajadores.

Sin embargo, la creatividad y generosidad del influencer peruano-estadounidense destacaron por encima de todo.

Entre las reacciones, se leía: "Phillip desde siempre dando canastas con el corazón, pensando en todo. Se supera a sí mismo todos los años y eso es lo único que se debe comparar. Recuerdo que el año pasado todos querían mejorar sus canastas tomando como referencia las de él".

Otro usuario comentó: "El 'chinito' me dio una ternura desde que participó en el programa de Latina. Que Dios le brinde más".

Phillip Chu Joy y sus grandes sorteos

Phillip Chu Joy se ha ganado el cariño de sus seguidores amantes de la tecnología y los videojuegos. Hace 10 años empezó resumiendo contenidos en Facebook y hoy cuenta con una gran comunidad de miles de suscriptores.

Lo que comenzó con el sorteo de un simple palito de selfie, ahora se transformó en iPhones, equipos de alta gama, televisores de última generación, consolas, autos y más.

Con esta iniciativa, Phillip Chu Joy logró nuevamente dejar boquiabiertos a sus trabajadores con una canasta navideña que incluye laptop gamer, combinando regalos tradicionales con un toque tecnológico que destacó entre los presentes.