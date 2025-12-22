Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, revela en qué gastará los S/20.000 de 'Yo Soy'

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La gran final de 'Yo Soy' dejó a todos con la boca abierta cuando Gabriela Villanueva, la talentosa imitadora de Michael Jackson, se llevó la corona y los S/20.000 del premio. Con apenas 21 años, la joven de Ilo ya empieza a planear su futuro artístico y compartió con Latina Noticias en qué invertirá el dinero.

¿En qué gastará los S/20.000 de 'Yo Soy'?

Tras consagrarse como la campeona de la temporada, Gabriela Villanueva explicó que el premio es solo el primer paso para consolidar su carrera musical. "Seguir en la música", afirmó con una sonrisa.

La joven artista reveló que planea usar los S/20.000 para invertir en su desarrollo como cantante y en proyectos que le permitan llegar a más personas.

"Me gustaría financiar una gira, seguir en la música. Son cosas que se van a dar con el tiempo, y creo que el premio más grande ha sido el reconocimiento y el aprendizaje que he llevado de todo esto", confesó Gabriela Villanueva.

Preparación al estilo Michael Jackson

La dedicación de la imitadora de Michael Jackson ha sido intensa. En diálogo con los medios, confesó que la práctica constante fue clave para lograr la perfección en cada movimiento y en la voz.

"Practicar para mí ha sido como respirar honestamente, porque soy una persona que no descansa y eso es algo que en esta oportunidad he podido aprender. Digamos, a no ser tan dura conmigo misma, ya que me dedicaba a tratar de perfeccionarme, la gestualidad y la expresión", detalló.

¿Quién es Gabriela Villanueva?

La historia de Gabriela Villanueva comenzó en Ilo, Moquegua, donde desde pequeña mostró su admiración por el 'Rey del Pop', Michael Jackson, gracias a sus padres.

Tras intentarlo en una academia musical en Lima sin los resultados esperados, regresó a su ciudad natal, pero la oportunidad de participar en 'Yo Soy' cambió su vida para siempre.

"Decidí probar suerte en el programa, sin imaginar el impacto que tendría en mi vida artística", recordó la joven imitadora de Michael Jackson, quien venció a competidores de gran nivel como Alejandra Guzmán, Dyango y Green Day.

Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que ganó 'Yo soy', tiene claro cómo invertirá los S/20.000 del premio: seguir creciendo en la música, aprender y cumplir sus metas artísticas. Su historia demuestra que con talento, disciplina y pasión, los sueños pueden convertirse en realidad.