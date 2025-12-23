Jazmín Pinedo aparece como posible reemplazo de Ethel Pozo en la conducción de 'América Hoy'

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Jazmín Pinedo no deja de sonar en los pasillos de la televisión peruana. La popular "Chinita" estuvo presente en la preventa de América Televisión, y aunque su futuro en el canal aún no está definido, los rumores sobre que podría asumir la conducción de 'América Hoy' en 2026 tras la salida de Ethel Pozo se intensifican cada día.

¿Jazmín Pinedo en 'América Hoy'?

En declaraciones recientes, Jazmín Pinedo, conductora de 'Más espectáculos', aclaró que se encuentra en plenas conversaciones con América Televisión para la renovación de su contrato, que está próximo a vencerse.

Sin embargo, se mostró cauta respecto a los rumores sobre su incorporación a 'América Hoy'.

"Me encantaría seguir en América, actualmente venimos teniendo conversaciones para definirlo, ya que mi contrato se termina ahorita. Agradezco la confianza del canal que siempre me tiene en cuenta para nuevos proyectos, pero aún nada está definido", comentó la conductora.

Ethel Pozo se despidió de 'América Hoy'

No olvidemos que el final de un ciclo llegó este viernes 19 de diciembre para Ethel Pozo, quien se despidió visiblemente emocionada de 'América Hoy' y de América Televisión, después de ocho años y medio en la casa que la vio crecer como conductora.

"Quiero agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos 8 años y medio. Hoy es mi último día de programa en vivo en esta casa que me ha dado tanto", comentó.

La presentadora, entre lágrimas, resaltó que se trataba del último programa en vivo de 2025 y que con él cerraba una etapa clave tanto en su crecimiento profesional como personal.

"He crecido muchísimo, he cometido errores, pero también aciertos, nos hemos divertido, me he emocionado como hoy y me voy super contenta. Han sido casi una década, ha pasado rapidísimo, más de 1,500 programas. En esta casa nací como conductora y siempre le voy a tener mucho cariño".

Aunque todos estaban pendientes de saber sobre sus próximos proyectos, Ethel Pozo decidió no dar detalles y mostró respeto por la señal que la acompañó durante tantos años: "Se vienen cosas hermosas, pero por respeto a esta casa no lo voy a decir aquí".

Se sabe que la hija de Gisela Valcárcel se unirá a Panamericana TV en 2026 para conducir un nuevo programa, marcando así un emocionante capítulo en su carrera televisiva.

Mientras se afinan detalles sobre su contrato, Jazmín Pinedo aparece como posible reemplazo de Ethel Pozo en la conducción de 'América Hoy', alimentando los rumores y la expectativa de los televidentes.