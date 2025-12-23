Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en concierto en México: "Te quiero mucho"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este domingo 21 de diciembre fue de locos. Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron en pleno escenario durante el último concierto del 'Conejo Malo' en México. Los fans no daban crédito, gritaban, lloraban y se volvieron locos al verlos nuevamente juntos.

Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en México

El show de Bad Bunny, que forma parte de su gira Debí tirar más fotos, se puso todavía más intenso cuando J Balvin apareció de sorpresa en la tarima. Más de 60 mil personas enloquecieron al verlos juntos como si no hubiera pasado nada.

"Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga", dijo J Balvin, todo cool con su chaqueta con los colores de la bandera mexicana y la Virgen de Guadalupe en la espalda.

Por su parte, Bad Bunny agradeció las palabras de su colega y rápidamente continuaron con su presentación conjunta interpretando éxitos que los fans corearon con entusiasmo: La canción, Qué pretendes, Si tu novio te deja sola y I Like It.

"Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo", aseguró el puertorriqueño.

J Balvin celebra reconciliación con Bad Bunny

J Balvin aprovechó para compartir en sus redes sociales su alegría por el reencuentro y la reconciliación con Bad Bunny.

"Hermano. El tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma", publicó el colombiano.

El cantante también añadió: "No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo. Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero Benito Antonio".

¿Qué pasó entre Bad Bunny y J Balvin?

El distanciamiento entre ambos artistas comenzó tras su colaboración en el álbum Oasis (2019), cuando diferencias creativas y caminos distintos en la industria musical los llevaron a no grabar juntos nuevamente durante varios años.

Sin embargo, este esperado reencuentro demuestra que la música y la madurez pueden superar cualquier barrera.

Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron en un emotivo concierto en México, dejando atrás años de distanciamiento y ofreciendo a sus fans un reencuentro histórico.