La Bella Luz honra la memoria del payaso Tuki Tuki con emotivo video tras su asesinato: "Tu risa sigue con nosotros"

La Bella Luz se robó los titulares, pero no por la música ni los premios. Esta vez, la agrupación conmovió a todos al rendir homenaje al payaso Tuki Tuki con un emotivo video tras su trágico asesinato, y las redes se llenaron de reacciones.

La Bella Luz homenajea a Tuki Tuki

El emotivo homenaje fue compartido por La Bella Luz a través de sus plataformas digitales y rápidamente se viralizó.

En el clip, de menos de tres minutos, Oscar Junior, joven integrante de la agrupación de cumbia, interpreta el tema 'Ojitos mentirosos', canción emblemática de la película mexicana 'Chicuarotes', que narra la dura realidad de dos payasos callejeros.

La elección del tema no fue casual. La canción acompaña una puesta en escena cargada de simbolismo, donde aparece un joven payaso vestido de manera muy similar a como lo hacía Tuki Tuki en sus presentaciones.

El video muestra una estética sencilla, pero profundamente emotiva, que conecta directamente con la esencia del artista homenajeado.

La publicación fue acompañada por una frase breve, pero poderosa: "Tu risa sigue con nosotros".

Además, La Bella Luz compartió un mensaje más extenso en el que reafirmó su intención de mantener vivo su recuerdo.

"Tuki Tuki, hoy y siempre. En cada nota, en cada aplauso, en cada sonrisa. Tu luz seguirá abrazando a todos tus compañeros, a tu familia y a todos los que te quisieron. Hoy te cantamos con el corazón y te enviamos un abrazo infinito al cielo".

Reacciones en redes sociales

El sentido video fue ampliamente bien recibido por los usuarios, quienes no tardaron en llenar la publicación con mensajes de apoyo y agradecimiento.

Comentarios como "Por eso me gusta La Bella Luz, porque son tan humanos", "Nunca te olvidaremos, Tuki Tuki", "Qué hermoso video", "Siempre contigo" y "Justicia para Tuki Tuki" se repitieron una y otra vez.

¿Qué pasó con Tuki Tuki?

El homenaje también sirvió para recordar la tragedia que rodeó su muerte. Tuki Tuki, de 28 años, fue asesinado el 11 de diciembre mientras esperaba para animar un show en la urbanización Los Girasoles, en Huaycán, distrito de Ate.

El crimen ocurrió el mismo día en que su hija celebraba un nuevo año de vida, un detalle que aumentó la conmoción pública.

Con este gesto, La Bella Luz decidió honrar la memoria del payaso Tuki Tuki a través de un sentido video tras su asesinato, un homenaje que trascendió la música y se convirtió en un mensaje de respeto y recuerdo.