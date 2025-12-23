Nicola Porcella sorprende al anunciar su nuevo canal digital junto a Zein y Pro TV

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Nicola Porcella volvió a dar que hablar luego de que se confirmara el lanzamiento de su nuevo canal digital junto a Zein y Pro TV. El anuncio tomó por sorpresa a muchos y dejó claro que el popular 'Novio de México' quiere seguir creciendo en el mundo digital.

Nicola Porcella tendrá nuevo canal digital

Este lunes 22 de diciembre, Nicola Porcella anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo canal digital, sumándose así a la tendencia que vienen siguiendo varias figuras del espectáculo, como María Pía Copello, que han apostado por crear contenido propio en plataformas digitales.

El anuncio se realizó durante la emisión del reality Esto es Guerra, donde se lanzó la promoción de este nuevo proyecto que tiene a Pro TV como parte de la producción.

Durante el avance, se dejó claro que Nicola Porcella no estará solo y que la idea es armar un canal potente, con contenido variado y rostros conocidos.

La noticia no pasó desapercibida entre los seguidores del exchico reality, quienes rápidamente empezaron a especular sobre el tipo de programas que podría traer y qué figuras del espectáculo o del streaming podrían sumarse más adelante.

Zein es la primera sorpresa del proyecto

Por ahora, los detalles del nuevo canal digital se mantienen bajo reserva. Sin embargo, ya se confirmó la primera gran "bomba": Zein, conocido en redes sociales como Andynsane, será parte del proyecto junto a Nicola Porcella y Pro TV.

En la promoción emitida en televisión, se ve a Nicola Porcella conversando por videollamada con Zein, quien no dudó en mostrar su entusiasmo por el proyecto.

En el clip, el streamer le asegura que juntos la "harán linda", dejando en claro que vienen con todo para competir en el mundo digital.

La escena también incluye una llamada con Wendy Guevara, quien aparece dándole consejos a Nicola Porcella sobre este nuevo paso en su carrera, lo que generó aún más comentarios en redes sociales y elevó la expectativa del público.

Nicola promete "el mejor canal de YouTube"

Uno de los momentos que más llamó la atención del adelanto fue cuando Nicola Porcella lanzó una frase que dejó a muchos atentos.

"Tengo todo listo para hacer el mejor canal de YouTube. ¿Lo hacemos juntos?", se le escucha decir, marcando el inicio de esta nueva etapa.

Luego, el 'Novio de México' remata con una advertencia que no pasó desapercibida: "Y prepárense, que muchos de ustedes van a estar con nosotros".

Con este anuncio, Nicola Porcella confirma que su nuevo canal digital junto a Zein y Pro TV es parte de una estrategia para seguir vigente y conectado con su público, apostando por plataformas donde el contenido directo y sin filtros es clave.