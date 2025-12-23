Hijo de María Pía Copello cumple 18 años y sorprende con inesperada advertencia: "Ya soy libre"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos





La celebración por los 18 años del hijo de María Pía Copello no pasó desapercibida en redes sociales. Lo que empezó como un mensaje lleno de orgullo y nostalgia terminó convirtiéndose en un momento viral, luego de que el joven lanzara una inesperada advertencia a su madre con una frase que lo dijo todo: "ya soy libre".

Hijo de María Pía cumple 18 años

La conductora María Pía Copello compartió en sus redes sociales un video junto a su hijo Samuel Dyer, quien celebró su cumpleaños número 18 el pasado 20 de diciembre.

@piacopellotiktok Hace 18 años me convertí en mamá por primera vez 😍❤️... Y aunque ya tengas DNI los planes los hago yo!!! 🤣🤣🤣 Te amo hijito 🫶 @Samuel Dyer Copello ♬ som original - AiCountrys

En el clip, la exfigura de Mande quien mande abrió su corazón y recordó cómo fue convertirse en madre por primera vez, un momento que marcó su vida para siempre.

"Hace 18 años exactamente me convertí en mamá (...) no sabía si lo iba a hacer bien. Uno siempre quiere ser la mamá perfecta", confesó emocionada.

El mensaje estuvo acompañado de palabras llenas de orgullo, donde destacó las cualidades de su hijo y la satisfacción que siente al verlo crecer.

"Me hace sentir muy orgullosa el hombre que se está formando, porque es un chico con un gran corazón, responsable y generoso", expresó la también influencer.

Hijo de María Pía lanza advertencia

El momento cambió cuando Samuel Dyer mostró su DNI azul... símbolo de su mayoría de edad. Con humor y seguridad, el joven no dudó en soltar la frase que sorprendió a su madre.

"Ya soy libre (...) ya no tengo que pedirte permiso", dijo el joven, provocando la reacción inmediata de María Pía Copello.

Lejos de incomodarse, la conductora respondió fiel a su estilo directo, dejando claro que la independencia tiene sus reglas mientras se viva bajo su techo.

"El día que tú compres el papel higiénico en esta casa, ese día podrás hacer lo que te dé la gana. Mientras tanto, a mí me pides permiso para todo", expresó María Pía.

Hijo de María Pía estudia en EE. UU.

Más allá del divertido momento, María Pía Copello también compartió que se encuentra en Estados Unidos, acompañando a su hijo en una nueva etapa de su vida.

A través de sus historias de Instagram, reveló que Samuel Dyer retomará sus estudios universitarios en la carrera de Administración y Finanzas, luego de pasar una temporada en Lima por su participación en una carrera de autos.

"Samuelito ya no regresa con nosotros. Se queda estudiando", escribió la conductora junto a un video grabado en el Aeropuerto Jorge Chávez, donde también aparece su hija Catalina.

Horas después, ya en el extranjero, la presentadora publicó otro clip junto al joven de 18 años, acompañándolo en sus trámites y bromeando como de costumbre: "Para variar fregándolo, después me vas a extrañar y yo a ti".

El hijo de María Pía Copello cumplió 18 años y celebró su mayoría de edad con una mezcla de emoción, humor y una inesperada advertencia que dejó en claro que "ya es libre".