¡Inesperada confesión! Guillermo Dávila asegura que NO se arrepiente de negar a su hijo Vasco

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Guillermo Dávila vuelve surgir en la farándula peruana. Pues bien, el cantante venezolano dejó en shock a más de uno de sus seguidores al confesar que no se arrepentía de negar a su hijo Vasco Madueño y señalar manipulación mediática.

Guillermo Dávila sobre su hijo Vasco Madueño

El cantante venezolano se presentó el último domingo al temido sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' para dar a conocer aspectos desconocidos de su vida privada, pero en especial, para abordar temas relacionados con su hijo Vasco Madueño, quien desde el 22 de noviembre del presente año vive un doloroso momento por la muerte de su madre Jessica Madueño.

Como se recuerda, Guillermo Dávila, fue duramente cuestionado por la prensa luego de que se descubriera la existencia de Vasco. Pues bien, solo con examen de ADN que salió positivo en 2021, el intérprete de 'Barco a la deriva' aceptó ser su padre, e incluso, en declaraciones pasadas, calificó como "accidente" el nacimiento de Vasco.

Esa afirmación volvió a surgir en 'EVDLV', en el que ahora el cantante internacional sostuvo que ese término fue malinterpretado y sacado de contexto, alegando que se refería a una falla en el método anticonceptivo y no a una negación consciente de su responsabilidad.

"Durante mucho tiempo estuve con una angustia tratando de cambiar la intención que le dieron a mi respuesta. (...) Era horrible, la gente se lo toma fácil y piensa que uno es un seductor irresponsable, y realmente no fue así", expresó, agregando que la noticia se tornó en un escándalo mediático cargado de juicios erróneos.

No se arrepiente de negar a Vasco como su hijo

Seguidamente, respondió con un rotundo "no" a la siguiente pregunta: "¿Te arrepientes de negar a tu hijo?". Guillermo Dávila decidió aclarar el tema, especificando que el nacimiento de Vasco fue complicado de procesar para él, pero que nunca lo negó.

Asimismo, destacó que en aquel momento no entendió del todo qué se le estaba preguntando frente a las cámaras y que la confusión creció con el paso del tiempo, incluso en su entorno cercano.

"Ni siquiera lo negué... por una cámara me dicen 'blablabala', cualquier apreciación que tenía el corresponsal, el periodista decía 'nono, de qué me habla'... realmente yo no estaba claro de qué me estaban preguntando. Cada vez se me complicaba la cosa respecto a mis amistades, 'Dios mío, no puede ser'", puntualizó en 'EVDLV'.

Según explicó, en un inicio optó por no reconocer la paternidad debido a una postura de negación frente a lo que estaba ocurriendo, dejando en claro que su reacción estuvo marcada por el impacto emocional del momento.

Explica el motivo de su respuesta en 'EVDLV'

Finalmente, indicó que el hecho de que lo hayan acusado de abandonar a su hijo en Perú, resultaba completamente indiferente a sus valores, pues siempre fue cuidadoso en dichos temas.

"Me negaba a aceptar algo que estaba sucediendo y no lo podía relacionar conmigo, porque siempre fui muy cuidadoso con este tipo de situaciones", acotó, el artista venezolano.

Es así como Guillermo Dávila no solo reflexionó sobre su pasado, sino que sorprendió a sus seguidores al asegurar que no se arrepentía de negar su parentesco con Vasco Madueño, ya que en aquel entonces su reacción fue de incredulidad al enterarse de que tendría un hijo con Jessica Madueño.