Pamela López publica potente mensaje tras entrevista de Christian Cueva: "Psicópata narcisista, no cambiará jamás"

La vida personal de Pamela López volvió a acaparar titulares luego de que Christian Cueva ofreciera una entrevista junto a Pamela Franco. La madre de sus hijos decidió responder a las declaraciones con un potente mensaje en sus redes sociales, dejando claro su sentir sobre la situación.

Pamela López responde a Christian Cueva

Tras la entrevista de Christian Cueva en Esta noche, donde habló sobre la demanda de divorcio y la crianza de sus hijos, Pamela López decidió romper el silencio en Instagram. La publicación fue directa y generó múltiples reacciones en redes sociales.

"Egoísta, manipulador, mentiroso, hedonista, infiel, libertina, desleal, interesado, colérico, impulsivo, maltratador, abusivo ¿Te suena familiar? Esa es la esencia del psicópata narcisista y no cambiará jamás. Solo cambiará la máscara que use ante la sociedad y sus nuevas víctimas", escribió.

La también cantante continuó su mensaje con reflexiones más personales, apuntando hacia la conciencia y la espiritualidad: "Tu boca puede engañar a muchos, pero tu mente no engaña a Dios. Jesús no solo escucha lo que dices".

"Él discierne lo que piensas, puedes parecer correcto por fuera, pero si tus pensamientos están torcidos, el cielo lo sabe. No basta con tener buenas intenciones, hay que tener pensamientos alineados al espíritu", agre

¿Qué dijo Christian Cueva en 'Esta Noche'?

Durante la entrevista en Esta Noche, Christian Cueva se mostró conmovido al hablar de temas personales. "Lo más duro que tuve que pasar fue haber estado separado de mis tres menores hijos por mucho tiempo", confesó el futbolista.

Christian Cueva también destacó que los problemas y la distancia con sus hijos han dejado una huella profunda en su vida. A pesar de las dificultades, asegura que sigue intentando salir adelante. "Me sigo manteniendo humilde", afirmó.

Pamela Franco y Christian Cueva en 'Esta Noche'

En la misma entrevista estuvo presente Pamela Franco, quien junto a Christian Cueva reveló por primera vez su amor en televisión y habló sobre las dificultades que ambos enfrentaron para mantener su relación en medio de rupturas y polémicas mediáticas.

La cumbiambera enfatizó que ahora su prioridad es fortalecer su relación con el futbolista peruano: "Más que una oportunidad para el amor es una oportunidad para los dos. Yo siempre he sentido por él algo muy fuerte, frente a cámaras sería imposible describirlo con palabras".

En ese sentido, recalcó que "nunca estuvo con alguien por interés", dejando en claro que los rumores que digan lo contrario son falsos.

"La gente puede decir muchísimas cosas. Estoy segura de que él se da cuenta de lo que siento cuando lo miro, cuando lo toco, cuando le hablo. En cada momento que hemos pasado siempre, yo sé que más que decirle te amo, cuando lo miro expreso todo", recalcó.

Pamela López publicó un potente mensaje tras la entrevista de Christian Cueva, dejando en claro su postura frente a su expareja. La reacción de la madre de sus hijos reavivó la conversación sobre su vida personal y continúa siendo tema de interés en redes sociales.