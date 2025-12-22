José Domingo Pérez habría cometido delito al pedir desobedecer al TC, afirma constitucionalista

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El debate jurídico en torno al caso Cócteles se intensificó tras las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien pidió al juez no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso contra Keiko Fujimori. Para el abogado constitucionalista Lucas Ghersi, este pedido no solo es cuestionable, sino que podría configurar un delito por desacato a la ley.

Ghersi explicó que en un sistema constitucional existen jerarquías claras de autoridad. El TC, como máximo intérprete de la Constitución, tiene la última palabra en las decisiones judiciales. Por ello, solicitar que un juez desconozca una orden del TC implica quebrar el principio de supremacía constitucional.

"Nosotros vivimos en un sistema constitucional donde hay autoridades que tienen la última palabra. En nuestro sistema legal, el TC es quien tiene la última palabra. Entonces, cuando el TC ordena, tú ya no puedes entrar a discutir", señaló.

"Donde manda oficial no manda soldado"

El constitucionalista reforzó su argumento con una metáfora que refleja la jerarquía institucional. Según Ghersi, un juez no puede colocarse por encima del TC ni desconocer sus fallos , porque ello vulnera el orden jurídico y genera inseguridad.

"Donde manda el oficial no manda el soldado. Entonces, un juez del Poder Judicial no puede entrar a discutir o a desconocer lo que dice el Tribunal Constitucional. Hacerlo, en realidad, yo creo que califica como delito y como una infracción grave", afirmó.

Ghersi también contextualizó el caso dentro de una problemática más amplia: la falta de respeto a las decisiones de autoridad en el país. Señaló que esta práctica erosiona la confianza internacional y la predictibilidad jurídica.

"Hace mal el señor José Domingo Pérez. Pero no es el único, porque en el Perú hay una cultura de no hacer caso a lo que ordena la autoridad y por eso es que somos un país donde a veces no hay predictibilidad jurídica", sostuvo.

Reflexiones sobre el sistema judicial

Finalmente, Ghersi subrayó que la esencia de un sistema judicial es aceptar las decisiones, incluso cuando no son favorables.

"Se pone una demanda, uno gana, uno pierde; nos puede gustar, nos puede no gustar; podemos renegar y debatir; pero siempre hay que obedecer lo que dicen los jueces y ser buen perdedor", concluyó.

Estas reflexiones ponen en relieve la tensión entre el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, y amplían el debate sobre los límites de la actuación fiscal.

El pedido de Pérez, al sugerir la desobediencia de un fallo del TC, es visto por especialistas como una infracción grave que amenaza la estabilidad del sistema jurídico. La controversia reafirma la necesidad de fortalecer la cultura de respeto a las decisiones judiciales para garantizar predictibilidad y confianza en el Estado de derecho.