Falleció el productor musical Clive Davis a los 94 años: Figura clave detrás de Whitney Houston, Janis Joplin, Billy Joel y más

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mítico productor musical estadounidense, Clive Davis, falleció a los 94 años. Será recordado por ser el artífice del impuso de las carreras de artistas de renombre como Withney Houston, Janis Joplin, Billy Joel, entre otras.

Clive Davis partió a la eternidad a los 94 años: Figura clave de la música

El catalogado como uno de los ejecutivos discográficos más influyentes de la historia de la música murió el último lunes, 22 de junio, en su domicilio de Manhattan, así lo dio a conocer su representante Aliza Robinoff.

Vale indicar que, de acuerdo a diversos medios estadounidenses, durante las semanas previas había sido hospitalizado por una infección respiratoria. Davis está considerado como una figura clave en la construcción de la industria musical moderna, en la que destacó por su capacidad para descubrir talentos y convertirlos en estrellas.

Así, a lo largo de más de seis décadas de trabajo, el también abogado promovió y acompañó a artistas que marcaron distintas generaciones entre los que resaltan Whitney Houston, Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Carlos Santana, Alicia Keys, Aerosmith, Pink Floyd, Christina Aguilera, entre muchos otros.

Hasta hace poco se desempeñó como director creativo de Sony Music Entertainment y anteriormente estuvo al frente de sellos históricos como Columbia Records, Arista Records y J Records.

La influencia de Clive Davis trascendió su rol tradicional de productor o ejecutivo discográfico. Su trabajo ayudó a moldear a los cantantes que marcaron varias generaciones e inclusive atravésó diversos géneros como el rock, pop, soul, R & B y el jazz.

A lo largo de su trayectoria obtuvo cinco premios Grammy incluido el prestigioso Premio de los Fideicomisarios otorgado por la Academia de la Grabación en el año 2000. Además, fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Un legado que cambió la vida de varios artistas

Aunque terminó siendo reconocido para detectar talento, los primeros pasos de Clive Davis estuvieron lejos del ambiente musical. Nacido el 4 de abril de 1932 en Brooklyn, Nueva York, creció en el seno de una familia de clase media. Recibió diversas becas para estudiar en la Universidad de Nueva York y en la Facultad de Derecho de Harvard.

En 1956 se graduó de abogado, tras trabajar en pequeñas firmas llegó a laborar en el departamento legal de Columbia Records. Involucrarse en decisiones artísticas fue importante para desarrollar la intuición de captar a personas que podrían convertirse en grandes estrellas.

Es así que, Clive Davis, mítico productor musical estadounidense falleció el último 22 de junio a los 94 años en su vivienda de Manhattan, Estados Unidos. Fue importante en las carreras de artistas de la talla de Whitney Houston, Janis Joplin, entre otros.