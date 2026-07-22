Fallece Plas Johnson, icónico saxofonista de la célebre canción de 'La Pantera Rosa', a los 94 años

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hay solos de saxo muy emblemáticos como el John Coltrane, Charli Parke, Sonny Rollins, entre otros, sin embargo, si hay uno que logró marcar la cultura popular fue sin duda el de Plas Johnson, que fue protagonista del solo de la célebre canción de 'La Pantera Rosa'. Lastimosamente, el reconocido saxofonista estadounidense falleció a los 94 años,

Plas Johnson partió a la eternidad: Icónico saxofonista de La Pantera Rosa

La muerte del destacado artista fue confirmada por la emisora KKJZ, que precisó que partió a la eternidad el pasado 15 de julio y por el diario Donaldsonville Chief, de la ciudad que lo vio nacer en Luisiana, que señaló que su deceso ocurrió en Granada Hills, un barrio de Los Ángeles.

Su nombre quedó ligado para siempre a "The Pink Panther Theme", composiciónn creada por Henry Mancini para la película La Pantera Rosa. El músico grabó el clásico solo de saxo tenor en 1963 y esa interpretación terminó convirtiéndose en unas de las melodías más reconocibles del mundo cinematográfico.

Años más tarde, Johnson recordó con añoranza aquella grabación durante una entrevista en la que detalló como se llevó a cabo.. "Creo que solo hicimos dos tomas. Cuando terminamos, todos aplaudieron, incluso los músicos de la sección de cuerdas. Y eso ya era mucho decir", sostuvo.

La banda sonora de la película obtuvo una nominación a los premios Oscar, ganó tres premios Grammy y acabó ocupando el puesto número 20 en la lista del American Film Institute de las mejores bandas sonoras de la historia, según indica el diario The Guardian.

Además, Johnson estuvo muy ligado al saxo desde niño debido a que fue hijo de un saxofonista profesional. Se especializó en jump blues y R & B antes de convertirse en un respeta músico.

tuvo la oportunidad de trabajar al lado de artistas de gran renombre como es el caso de las leyendas de la industria Etta James, Ella Fitzgerald, B.B. King, Johnny Otis, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Nat King cole o Elton John.

Henry Mancini plays the iconic Pink Panther Theme in 1983, with Plas Johnson, the original saxophone soloist who recorded the song, and the Terry Gibbs band. pic.twitter.com/Nqlozz41Nb — The Best (@TheBestqueenx) February 3, 2026

¿No le pagaban por su trabajo?

En un documental de 2008 sobre The Wrecking Crew, Johnson afirmó que no era raro que su trabajo quedara sin acreditar y sin pagar. A veces se omitían los nombres de los músicos de sesión en los discos para no herir el ego de los integrantes de las bandas.

"Peor que no recibir el dinero por tocar en un disco de éxito, que vendió un millón de copias, era ni siquiera tener tu nombre en ellos. Y ellos van y sacan a unos chicos blancos recién salidos de secundaria, los ponen de gira y los llaman con el mismo nombre", expresó

Como vemos, Plas Johnson, saxofonista estadounidense que interpretó el solo de saxo de "The Pink Panther Theme", falleció a los 94 años. Grabo dicho solo en el año 1963 y tal interpretación terminó por convertirse en una de las melodías más conocidas del mundo cinematográfico