¡Fuera los 'good time'! Robotina no descarta volver a encontrar un amor bonito: "Ya no estoy para 'un ratito'"

28/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karelys Molina, más conocido popularmente como 'Robotina', vuelve a sorprender a todos sus seguidores tras una picante entrevista donde dio a conocer que a pesar de las malas experiencias en el amor, no descarta volver a enamorarse.

¿Halló el amor?

Recordemos que Robotina mantuvo un romance con Alan Castillo, alias 'Robotín', pero a pesar de que a ambos se les veía felices ante cámaras, a finales de setiembre de 2022, anunciaron el fin de su relación debido a presuntas infidelidades por parte de él. Con el pasar del tiempo, Karelys conoció al joven tiktoker, Miguel Ávalos, y mantuvo una relación que solo duró unos meses.

Es así que en una última entrevista brinda al medio local 'Trome', reveló cuáles son las principales características que debe cumplir un hombre que desee conquistar su corazón. Asimismo, reiteró, que se encuentra actualmente soltera y enfocada en sus recientes proyectos artísticos y en su trabajo.

"Sí, estoy soltera, enfocándome en mi trabajo (...) hago mis shows infantiles y también creo contenido para mis redes sociales. (...) No, nada de nada, no se ha presentado nadie digno (sobre una pareja)", comentó Robotina.

Cansada de los 'good time'

Al ser consultada sobre si al menos estaría saliendo con algún 'good time', Molina fue tajante con su respuesta, asegurando que ya "no está para perder el tiempo con nadie" y si se enamora será de alguien que sepa valorarla y respetarla como se merece.

"Prefiero mantenerme sola y soltera. Si llega una persona, me gustaría tener algo serio, es decir, un amor bonito. Ya no estoy para 'un ratito'. Quiero alguien que me apoye, me respete, me sume, valore, ame, seguramente en algún momento llegará el indicado", señaló la artista.

Además, aprovechó en revelar que entre sus más recientes actividades que la tiene contenta es el poder hacer un circo con su nombre artístico en Lima Norte, gracias al aprendizaje y experiencia que obtuvo al trabajar con Robotín y Alfredo Benavides.

¿Qué pasó con Miguel Ávalos?

La popular comediante reveló el año pasado que su separación de Miguelito se habría dado producto de una agresión por parte de su expareja y que su relación no se encontraba en su mejor momento.

Según contó ante las cámaras de 'Magaly TV: La Firme', Robotina quedó en conversar con él tras su presentación en el circo de Alfredo Benavides, pero Miguel Ávalos llegó en estado de ebriedad y se puso agresivo.

A pesar de que indicó que no la golpeó, sí trató de retenerla de una manera violenta debido a que no la quería soltar.

"No me dejaba ir, no esperé para nada esa reacción, yo lo veía tranquilo, no sé qué le pasó, quizá le chocó un poco el alcohol. Tiró la lata, sus lentes también, no quería llegar a más, por más que lo quiera, tenía que ponerme a mí misma primero", expresó.

De esta manera, a pesar de esa mala experiencia, Karelys Molina confesó que no le cierra las puertas del amor. Aunque actualmente está enfocada en sus proyectos, le gustaría hallar un amor bonito donde sepan valorarla y respetarla.