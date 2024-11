Gian Marco cancela shows y PREOCUPA a sus fans por su delicado estado de salud

Gian Marco ha generado gran conmoción en el espectáculo nacional tras anunciar la cancelación de dos de sus presentaciones debido a complicaciones de salud, que lo llevaron a ser internado de emergencia. El hecho preocupó a todos sus seguidores.

A través de sus redes sociales, se dio a conocer la complicada situación que atraviesa el famoso cantautor peruano y ganador de dos Grammys Latinos, que lo llevó a cancelar la presentación de 'Mi vida en sol mayor' que tenía preparado para el 3 y 4 de noviembre.

Seguidamente, dieron a conocer que Gian Marco Zignago tiene una fuerte lesión de columna que le impide caminar. Actualmente, se encuentra estable, pero aun bajo evaluación médica, con descanso absoluto de 24 horas, por lo cual piden la comprensión de sus fanáticos y asegurando la reprogramación y/o devoluciones de entradas adquiridas para las funciones.

Revelan lesión de Gian Marco que lo llevó a cancelar presentaciones.

La noticia fue confirmada por Gian Marco con un post compartido en su cuenta de Instagram, donde lamentó la situación que lo llevó a ser hospitalizado y expresó la frustración que siente por no poder presentarse ante su público, que siempre lo ha apoyado "en las buenas y en las malas".

"Siento mucho no poder realizar la función, por motivos de salud será imposible. A todo el público presente le quiero pedir disculpas, es una situación frustrante para mí. Estuve en el teatro con mis médicos haciendo todo lo que está a mi alcance, pero mi cuerpo no me dejó", indicó el artista nacional.