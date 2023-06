Gigi Mitre critica a Ale Venturo tras rumores de reconciliación con el 'Gato' Cuba ¿Qué dijo?

12/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ante las recientes especulaciones sobre una posible reconciliación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba, la conductora del programa ''Amor y Fuego'', Gigi Mitre, se mostró en contra de esta supuesta decisión.

Gigi no está de acuerdo con la supuesta reconciliación

Esto se produjo luego de que se hiciera pública a través del portal Instarándula, una historia de Instagram en la que el 'Gato' Cuba etiquetó a la madre de su segunda hija, pero lo que más llamó la atención de los seguidores fue que de fondo se oía una canción que entonaba una letra de desamor.

"Te llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va", decía parte de la canción que se oye en el video.

Debido a ello, la conductora se dejó ver en total desacuerdo y calificó como poco inteligente lo que habría decidido la empresaria e influencer, Ale Venturo, respecto a su relación.

"Es una movida poco inteligente para no decir la palabra bruta", expresó Gigi.

A su vez resaltó que no esperaba nada bueno de esta posible reconciliación y que lo que más la conmovía era la bebé, quien tiene pocos meses de nacida.

"No auguro nada bueno, lamentablemente. Y lo digo más por la bebé que acaba de nacer", agregó.

''Magaly TV, La Firme'' ampayó a Ale Venturo en casa del 'Gato' Cuba

Ale Venturo y Rodrigo 'Gato' Cuba han están en el ojo de la tormenta después de su abrupta separación hace dos semanas aproximadamente; sin embargo, parece haber una posible reconciliación a la vista, pues las cámaras de "Magaly TV, la firme" los captaron pasando la noche juntos en la casa del futbolista.

Según el programa que dirige la 'urraca', el futbolista y la empresaria se quedaron toda la noche y madrugada en casa del pelotero del Sport Boys, ya que este fue captado saliendo de su casa en la mañana y los reporteros no dudaron en abordarlo.

"Rodrigo, ¿Has vuelto con Ale?, ¿Han regresado?", le preguntó el hombre de prensa al 'Gato'.

La respuesta la veremos esta noche a las 9:45 en el programa "Magaly Tv, la firme", pues en el avance promocional no mostraron lo que Rodrigo Cuba dijo al respecto.

Cabe precisar que, Ale Venturo se dejó ver junto a Rodrigo Cuba hace pocos días en las inmediaciones de una agencia bancaria, por lo que los rumores de un posible amiste sentimental tomó fuerza; sin embargo, esto fue criticado por Gigi Mitre, quien no augura nada bueno para la polémica relación.