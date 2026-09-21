Laura Pausini y Shakira sorprenden en Madrid al cantar juntas por primera vez

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Como parte de su tercer concierto en Madrid, la cantante colombiana Shakira recibió como artista invitada en su presentación a la intérprete italiana Laura Pausini y sorprendieron al público al cantar juntas por primera vez una de las canciones más emblemáticas de la barranquillera.

Shakira y Laura Pausini cantan juntas en concierto de Madrid

El pasado domingo 20 de septiembre, la artista internacional Shakira dio su tercer concierto en Madrid, España como parte su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'. En dicha presentación, la intérprete de 'Loba' recibió la visita de Laura Pausini, una de las exponentes más importantes a nivel de baladas en español.

Dentro de su presentación, ambas cantaron el tema 'Antología' uno de los temas más exitosos de Shakira. El momento no paso desapercibido por el encuentro icónico entre ambas figuras.

Asimismo, este momento toma relevancia a nivel musical porque la cantante Laura Pausini llegó al escenario como admiradora y recordó que recientemente le rindió homenaje al incluir 'Antología' en su álbum 'Yo Canto 2', un disco que recopila canciones destacadas de la música en español que marcaron una época.

"Nadie brilla más que @shakira y @laurapausini juntas. La artista italiana fue la invitada especial de la tercera noche del ciclo de conciertos de la colombiana en Madrid, en la que interpretaron 'Antología'", anunció la página de Vogue España.

Residencia de 12 fechas en España

Para la ocasión especial, Live Nation ha construido un establecimiento denominado "estadio Shakira", un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50 000 asistentes. Dentro del itinerario, la cantante colombiana se presentará en las siguientes fechas.

Viernes, 18 de septiembre de 2026

Sábado, 19 de septiembre de 2026

Domingo, 20 de septiembre de 2026

Viernes, 25 de septiembre de 2026

Sábado, 26 de septiembre de 2026

Domingo, 27 de septiembre de 2026

Viernes, 2 de octubre de 2026

Sábado, 3 de octubre de 2026

Domingo, 4 de octubre de 2026

Viernes, 9 de octubre de 2026

Sábado, 10 de octubre de 2026

Domingo, 11 de octubre de 2026

Finalmente, la presencia de Laura Pausini en el reciente concierto de la cantante colombiana Shakira en Madrid, España sorprendió al público al cantar juntas por primera una de las canciones más emblemáticas de su carrera y a su vez, marca el inicio de la serie de presentaciones que tiene destinadas en el país europeo.