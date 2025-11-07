GRAMMYs 2026: Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Lady Gaga entre los nominados junto a HUNTR/X de "K-Pop Demon Hunters"

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/11/2025
En pocos meses, la máxima premiación al talento musical volverá a las pantallas y con ello, los nominados oficiales a las 95 categorías musicales ya empiezan a dar de qué hablar. En su edición número 68, los Grammys 2026 pondrán sobre el cuadrilátero a artistas como Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Lady Gaga y Bruno Mars como los principales contendientes a llevarse el gramófono dorado en sus respectivas nominaciones.
La ceremonia se dará la noche del domingo 1 de febrero, donde se conocerá a los ganadores de "La Noche Más Grande de la Música". El anuncio se dio este viernes 7 de noviembre a través de una transmisión por la página oficial de Grammy.com, donde se reveló la lista oficial de los nominados a la extensa lista de categorías entre las que se incluyen pop, rock, metal, dance/electrónica, rap, jazz, instrumental, latina y muchos más.
Bad Bunny hace historia
Entre los galardones más importantes están los premios a "Grabación del año", "Álbum del año" y "Canción del año". Bad Bunny hace historia esta vez como el primer artista latino en ser nominado a estas tres categorías con su álbum y canción homónimos "Debí tirar más fotos" (DtMF).
Al puertorriqueño también lo acompañan Sabrina Carpenter con su grabación "Manchild", Justin Bieber con el álbum "Swag" y Lady Gaga con su canción "Abracadabra", cuyo videoclip cuenta con más de 205 millones de vistas en YouTube.
El K-Pop gana terreno
Una de las sorpresas para esta edición es la nominación del tema "Golden" de HUNTR/X, la agrupación K-Pop ficticia de filme animado "K-Pop Demon Hunters", producción hecha por Sony, adquirida y distribuida por la plataforma de streaming Netflix, el cual se ha convertido en un éxito rotundo, siendo llamada a 3 de las premiaciones:
- Canción del año
- Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- Mejor canción escrita para mediops visuales
En esa línea, vemos que género asiático gana cada vez más terreno en este tipo de eventos, con ROSÉ, integrante de BlackPinck, nominada junto a Bruno Mars en 3 categorías por su canción "APT".
- Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- Canción del Año
- Grabación del Año
Lady Gaga, la mujer más nominada
Por otro lado, la diva del pop experimental se convierte este año en la mujer con mayor número de nominaciones gracias a su álbum "Mayhem", siendo estas:
- Álbum del Año
- Grabación del Año
- Canción del Año
- Mejor Álbum Vocal Pop
- Mejor Interpretación Pop Solista
- Mejor grabación pop dance
- Mejor álbum vocal pop tradicional
A la artista pop la acompaña Kendrick Lamar, que cuenta con 9 nominaciones por su álbum GNX, convirtiéndose en el más nominado para esta edición de los Grammys.
Con todo ello y muchos artistas más, se espera una noche de gala con un show colosal que muestre los mejor de cada género, donde la música latina, la occidental y el K-Pop predominen el escenario. La lista es extensa, así que si quieres conocer a todos los nominados, puedes hacer click aquí para ver la página oficial.