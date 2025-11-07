GRAMMYs 2026: Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Lady Gaga entre los nominados junto a HUNTR/X de "K-Pop Demon Hunters"

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En pocos meses, la máxima premiación al talento musical volverá a las pantallas y con ello, los nominados oficiales a las 95 categorías musicales ya empiezan a dar de qué hablar. En su edición número 68, los Grammys 2026 pondrán sobre el cuadrilátero a artistas como Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Lady Gaga y Bruno Mars como los principales contendientes a llevarse el gramófono dorado en sus respectivas nominaciones.

La ceremonia se dará la noche del domingo 1 de febrero, donde se conocerá a los ganadores de "La Noche Más Grande de la Música". El anuncio se dio este viernes 7 de noviembre a través de una transmisión por la página oficial de Grammy.com, donde se reveló la lista oficial de los nominados a la extensa lista de categorías entre las que se incluyen pop, rock, metal, dance/electrónica, rap, jazz, instrumental, latina y muchos más.

Bad Bunny hace historia

Entre los galardones más importantes están los premios a "Grabación del año", "Álbum del año" y "Canción del año". Bad Bunny hace historia esta vez como el primer artista latino en ser nominado a estas tres categorías con su álbum y canción homónimos "Debí tirar más fotos" (DtMF).

Al puertorriqueño también lo acompañan Sabrina Carpenter con su grabación "Manchild", Justin Bieber con el álbum "Swag" y Lady Gaga con su canción "Abracadabra", cuyo videoclip cuenta con más de 205 millones de vistas en YouTube.

El K-Pop gana terreno

Una de las sorpresas para esta edición es la nominación del tema "Golden" de HUNTR/X, la agrupación K-Pop ficticia de filme animado "K-Pop Demon Hunters", producción hecha por Sony, adquirida y distribuida por la plataforma de streaming Netflix, el cual se ha convertido en un éxito rotundo, siendo llamada a 3 de las premiaciones:

Canción del año

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Mejor canción escrita para mediops visuales

En esa línea, vemos que género asiático gana cada vez más terreno en este tipo de eventos, con ROSÉ, integrante de BlackPinck, nominada junto a Bruno Mars en 3 categorías por su canción "APT".

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Canción del Año

Grabación del Año

Lady Gaga, la mujer más nominada

Por otro lado, la diva del pop experimental se convierte este año en la mujer con mayor número de nominaciones gracias a su álbum "Mayhem", siendo estas:

Álbum del Año

Grabación del Año

Canción del Año

Mejor Álbum Vocal Pop

Mejor Interpretación Pop Solista

Mejor grabación pop dance

Mejor álbum vocal pop tradicional

Mayhem-Portada de Álbum

A la artista pop la acompaña Kendrick Lamar, que cuenta con 9 nominaciones por su álbum GNX, convirtiéndose en el más nominado para esta edición de los Grammys.

Con todo ello y muchos artistas más, se espera una noche de gala con un show colosal que muestre los mejor de cada género, donde la música latina, la occidental y el K-Pop predominen el escenario. La lista es extensa, así que si quieres conocer a todos los nominados, puedes hacer click aquí para ver la página oficial.