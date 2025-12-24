Guadalupe Farfán anuncia su salida de 'Al fondo hay sitio' y se despide de July

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Guadalupe Farfán confirmó que no va más en 'Al fondo hay sitio'. La actriz se despidió de July, personaje que la acompañó desde los 17 años. Además, dejó un mensaje lleno de cariño para el equipo y los fans.

Guadalupe Farfán se va de 'AFHS'

Guadalupe Farfán empezó en 'Al fondo hay sitio' con solo 17 años y rápidamente se ganó un lugar como una de las figuras jóvenes más queridas del elenco.

Su personaje, July, llegó a Las Lomas como la sobrina de Charito y conectó con el público por su historia de amor con Cristóbal, interpretado por Franco Pennano.

En el detrás de cámaras de su última escena, la actriz de 21 años confesó sus sentimientos encontrados.

"Triste y nostálgica porque cierro una etapa muy fuerte en mi vida. Empecé aquí con 17 años y estoy saliendo con 21, sin miedo, pero feliz y segura de esta decisión y de todos los cambios que están pasando en mi vida", expresó.

Durante la grabación, Guadalupe Farfán se tomó un momento para agradecer de corazón al equipo de producción, a quienes ve como parte clave de su crecimiento personal y profesional.

"A todo el equipo de 'Al fondo hay sitio', creo que ya todos saben que son mi familia, que los amo un montón, que esta separación está siendo muy dura", dijo.

La actriz también se dirigió a los seguidores de la historia de July y Cristóbal, conocidos como las 'Chrislys', agradeciendo su respaldo constante: "Esto implica nuevos comienzos; es importante también dejar, ir y soltar para seguir creciendo".

El emotivo final de July en 'AFHS'

El final de July en la serie fue emotivo y positivo. Su personaje logró casarse con Cristóbal en una romántica ceremonia que reunió a las familias González y Montalbán, consolidando uno de los romances más seguidos de las últimas temporadas.

Aunque la boda tuvo un momento de tensión inicial por la intervención del padre Manuel, la pareja pudo sellar su amor ante la alegría de sus seres queridos.

La salida de Guadalupe Farfán se suma a la reciente despedida de la actriz Ximena Palomino, quien interpretó a Yesenia, expareja de Jimmy Gonzales, marcando un cambio significativo en el elenco de 'Al fondo hay sitio' y dando paso a nuevas historias en Las Lomas.

Así, Guadalupe Farfán anunció su salida de 'Al fondo hay sitio' y se despidió de July, cerrando un ciclo que marcó su crecimiento profesional y emocional.