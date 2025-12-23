¿Christian Cueva y Pamela Franco SE CASAN?: Pareja RESPONDE ante rumores sobre su posible BODA

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los rumores sobre una posible boda entre Pamela Franco y Christian Cueva han surgido debido al buen momento que evidencia tener en su relación. Al respecto, en diálogo con Exitosa, la cantante y el futbolista respondieron sobre si es que tienen planes de unir sus vidas para siempre.

¿Se casarán Christian Cueva y Pamela Franco?

Una de las parejas del momento y que causa sensación en el ambiente de la farándula es Pamela Franco y Christian Cueva, quienes pese a las críticas han demostrado tener una relación sólida. El primero en tomar la palabra fue el flamante refuerzo del club Juan Pablo II quien confesó que su romance está bien "sobre todo con mucha paz y tratando de ser mejores en la vida".

Por su parte, la intérprete de cumbia expresó sentirse contenta porque lo tendrá más cerca a 'Aladino' tras su retorno al fútbol local. Además, señaló que han pasado "por muchas cosas" y que también le dan prioridad al trabajo, algo que dijo lo tienen muy claro. "Como hay metas y sueños por cumplir, nos toca ahorita poner en primer plano el trabajo para poder salir adelante", refirió.

Dicho comentario dio pie para que respondan acerca de las especulaciones sobre una futura boda en la que unan sus vidas para siempre. De manera inmediata, el exfutbolista de Emelec expresó que es un hecho con el que "todos soñamos".

"Yo sueño mucho con muchas cosas con un proyecto de vida, con una estabilidad también", respondió el habilidoso volante ante la atenta mirada de Franco. Sobre tener hijos manifestó que ha sido un tema que han conversado, pero que la prioridad de ambos es el trabajo y pensar en sus hijos fruto de sus relaciones anteriores.

Pamela Franco y Christian Cueva buscan estabilidad

Por su parte, la cantante resaltó que será necesario que encuentren primero estabilidad "no solamente emocional sino económica" debido a que hay personas detrás de ellos que dependen de eso. "Estamos yendo por buen camino", indicó.

"Vamos tratando de hacer ese colchoncito estable entre nosotros como pareja y también individualmente porque hay que desarrollarnos, él en lo suyo, yo en lo mío para poder tener algo que funcione y perdure", subrayó la exintegrante de Alma Bella.

Como vemos, la cantante Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva despejaron dudas sobre los rumores de una futura boda, sobre ello señalaron que su prioridad es el trabajo y tener una estabilidad.