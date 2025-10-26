Experto explica la razón de la OBSESIÓN de menores en Perú con la película 'K-pop Demon Hunters'

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La plataforma de streaming Netflix estrenó en junio pasado la película 'K-pop Demon Hunters', una película de animación producida en Estados Unidos. Este filme ha tenido un impacto significativo, volviéndose una obsesión en menores en el Perú, lo que tiene una explicación según un experto en el rubro de la antropología.

Relación entre la música y la historia

Según el antropólogo Alex Huerta, en declaraciones para el portal Latino Actual, este género musical ha ganado arraigo en el país, por lo que goza de bastante aceptación. Esto permite que al estar de moda, las canciones junto a las puestas en escena sean ofrecidas primero y luego una historia relacionada a ella.

"No creo que el atractivo esté dirigido únicamente a los niños, sino precisamente a un público más diverso. Se sigue la misma lógica que tuvieron Elvis y los Beatles en su momento; es decir, primero ofrecer el producto musical y la performance en escena para que una vez ubicado en el consumo se complemente con la narración de historias en las que los personajes son a la vez cultores del género musical popular" sostuvo Huertas.

La obsesión entre los infantes con este filme sería en la identificación que tienen con los personajes. De acuerdo al análisis del experto es algo común en estos tiempos que los niños encuentren en figuras un parecido con si mismos. Además, agregó hay una tendencia de empoderamiento que matiza la trama.

"Me parece que ahora la búsqueda de los jóvenes en general es tener personajes que 'sean como uno' o en todo caso identificarse con el 'si soy'. "Esta es una perspectiva de género interesante, pues usualmente los ídolos coreanos son vistos como los buenos. Hay empoderamiento femenino, y esto hace que el conflicto sea más atractivo", indicó.

¿De qué trata 'Demon Hunters'?

El filme más visto de Netflix sigue las aventuras de tres cantantes ficticias de K-pop, Rumi, Mira y Zoey, del grupo HUNTR/X, quienes cuando no se encuentran en los escenarios, están salvando a sus fans de diversos peligros. A través de su música combaten contra los antagonistas de los 'Saja Boys, una boy band que en realidad está conformada por demonios.

La película de animación 'K-pop Demon Hunters' ha tenido mucha aceptación en Perú, sobre todo del público más joven. Por tal motivo, un experto explicó las razones de esto, detallando que los menores se identifican con los personajes y en ocasiones los empodera.