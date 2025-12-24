Fuerza Popular: JEE declara inadmisible su lista de candidatos a la Cámara de Diputados

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima sorprendió al declarar inadmisible la lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados. La medida afecta tanto a postulantes en Perú como en el extranjero y pone presión sobre el partido para corregir errores antes del plazo establecido.

JEE rechaza candidatos de Fuerza Popular

Entre los problemas detectados por el JEE, se encuentran inconsistencias en las declaraciones juradas y documentación incompleta de los aspirantes.

Por ejemplo, Luis Otoya Trelles no detalló el número de acciones de su empresa. Además, Marco Urbina Ramos, trabajador del Congreso, presenta diferencias entre los ingresos que declaró y su experiencia laboral.

Por su parte, Miguel Arcaya Saldaña reportó no tener ingresos pese a haber trabajado en el sector privado. Otros candidatos señalados incluyen a Diethell Columbus Murata, excongresista, quien no presentó su declaración jurada.

También se encontró que Obed Bernuy Atachagua presentó información incompleta sobre los cargos que ocupó, mientras que Bélica Bravo Alcántara no adjuntó su DNI.

Además, el JEE observó que algunos postulantes no presentaron la solicitud de licencia sin goce de haber.

Entre ellos se encuentran la actual congresista Rosangella Barbarán Reyes y trabajadores como María Mendoza del Solar, Carmen Balabarca Flores, Teresa de Jesús Pariona Reynoso y Mirtha Baldeón Lostaunau.

La situación también afecta a los postulantes fuera del país. El partido no presentó el acta de las elecciones primarias que incluye a los militantes elegidos, ni el acta general de designados que verifica el cumplimiento del límite del 20% de candidatos designados, tal como exige la normativa.

Fuerza Popular busca subsanar errores

Frente a este escenario, Edwin Levano Gamarra, personero legal de Fuerza Popular, presentó un escrito ante el JEE con el objetivo de subsanar las observaciones y que la lista de candidatos pueda ser validada.

El documento fue entregado el martes 23 de diciembre a las 14:00, y ahora queda esperar la respuesta del organismo electoral.

Así, el JEE declaró inadmisible la lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados, afectando tanto a postulantes locales como del extranjero.