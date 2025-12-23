Hermana de Lionel Messi sufre accidente en Miami días antes de su boda: Se descompensó y chocó su carro

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La familia Messi está viviendo momentos de tensión después de que la hermana de Lionel Messi tuviera un accidente en Miami, justo días antes de su boda, y que de inmediato se volvió tema en todas las redes.

Hermana de Lionel Messi sufre accidente

María Sol Messi, hermana menor del astro argentino Lionel Messi, protagonizó un accidente automovilístico mientras conducía por las calles de Miami, en Estados Unidos.

El hecho ocurrió de manera inesperada y generó preocupación inmediata no solo en su entorno familiar, sino también entre los seguidores del actual jugador del Inter Miami, quienes no tardaron en enviar mensajes de apoyo.

Según la información médica que trascendió, la joven diseñadora sufrió lesiones de consideración: fractura de dos vértebras, una fractura en el talón, una lesión en la muñeca y quemaduras en una de sus manos.

La magnitud del impacto fue tal que, en un primer momento, la familia se mantuvo en máxima alerta ante el riesgo que implicaba su estado de salud.

Pese a la gravedad inicial, los reportes médicos indicaron que María Sol Messi se encuentra fuera de peligro.

No obstante, deberá enfrentar un proceso de recuperación largo y cuidadoso, con sesiones de rehabilitación para superar las secuelas físicas del accidente.

Hermana de Messi regresa a Argentina

Tras el accidente en Miami, María Sol Messi decidió regresar a Argentina para continuar su tratamiento cerca de los suyos.

Fue su madre, Celia Cuccittini, quien llevó tranquilidad al público al declarar al programa Los Ángeles de la Mañana que su hija "está bien" y que "ya está en Argentina", confirmando así que la situación está controlada.

Sobre las causas del accidente, no existe una versión oficial definitiva. Sin embargo, desde el programa estadounidense LAM se informó que la hermana de Lionel Messi habría sufrido una descompensación mientras manejaba,

Evidentemente, esto provocó que María Sol Messi perdiera el control del vehículo y chocara contra una pared.

Por fortuna, la rápida intervención médica y profesional del personal de emergencias fue clave para evitar consecuencias mayores.

Boda de María Sol Messi se posterga

Este delicado episodio ocurrió en un momento especialmente sensible para María Sol Messi, ya que tenía previsto casarse con Julián 'Tuli' Arellano, actual entrenador de la categoría Sub-19 del Inter Miami, el próximo 3 de enero de 2026.

La ceremonia iba a realizarse en la ciudad de Rosario, Argentina, y representaba una celebración muy esperada para toda la familia.

Debido al accidente y al proceso de rehabilitación que deberá afrontar, la boda tuvo que ser postergada. Hasta el momento, ni Lionel Messi ni la propia María Sol se han pronunciado públicamente sobre el tema.

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente en Miami días antes de su boda. Aunque el susto fue grande y la ceremonia se postergó, María Sol Messi se encuentra fuera de peligro y enfocada en su recuperación, acompañada por su familia.