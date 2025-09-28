Super Bowl 2026: Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo en el Levi's Stadium

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron oficialmente que Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium, Santa Clara, California.

La revelación se realizó durante el descanso del partido entre los Dallas Cowboys y Green Bay Packers, el 28 de septiembre de 2025, generando un fuerte impacto en la comunidad latina y en el mundo del entretenimiento global.

El cantante puertorriqueño, considerado uno de los artistas más influyentes de la música urbana actual, tendrá la responsabilidad de llevar su estilo y su identidad cultural al escenario más visto del deporte mundial.

En palabras del propio Bad Bunny, esta presentación significa un acto que va "más allá de él como artista", pues estará dedicada a "su gente, su cultura y nuestra historia". Incluso, con entusiasmo, pidió que "vayan a decirle a tu abuela que seremos el halftime show del Super Bowl".

Este anuncio marca un antes y un después en la presencia latina dentro del evento, ya que será la primera vez que Bad Bunny encabece en solitario un espectáculo de medio tiempo, aunque ya había tenido una participación como invitado en la edición de 2020.

Producción de alto nivel con sello internacional

El show estará bajo la producción de Roc Nation, compañía que desde 2019 se encarga de colaborar con la NFL en la organización del halftime show.

A esta labor se suma Apple Music, que continúa como socio principal de transmisión y patrocinio del evento. Se espera que la producción combine innovación tecnológica, coreografías masivas y un despliegue visual que conecte con el estilo irreverente y global del artista.

La expectativa es enorme no solo por la magnitud del evento, sino también porque Bad Bunny ha demostrado ser un artista capaz de reinventarse en cada presentación.

Desde sus giras mundiales hasta sus apariciones en premiaciones, su capacidad de mezclar reguetón, trap, pop, y hasta rock alternativo lo convierten en un showman versátil. Este será su escenario más grande hasta ahora, con una audiencia proyectada de más de 100 millones de espectadores en todo el planeta.

Impacto cultural y representación latina en el Super Bowl

El anuncio de Bad Bunny como protagonista del Super Bowl LX trasciende lo musical. Representa la consolidación de la cultura latina en espacios de relevancia global, demostrando que la música en español tiene la fuerza suficiente para liderar uno de los escenarios más prestigiosos del entretenimiento.

Para muchos seguidores, este logro se percibe como un reconocimiento a las comunidades latinas en Estados Unidos y en el mundo. La actuación promete ser un espectáculo que una la identidad cultural con el poder del entretenimiento masivo.

Con este paso, Bad Bunny no solo se posiciona como un ícono de la música, sino también como un referente de representación. Su presencia en el evento consolida el papel de los artistas latinos en la industria global y refuerza la importancia de visibilizar la diversidad cultural en el deporte más seguido del planeta.

El 8 de febrero de 2026, todas las miradas estarán puestas en Santa Clara. Y, como dijo el propio artista, Bad Bunny, será un momento que quedará en la historia de su gente y de la música latina.