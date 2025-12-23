Alcaldesa de Chiclayo sobre pedido de suspensión en su contra: "Hay que tomarlo con calma"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, pidió "tomar con calma" la solicitud de suspensión en su contra. Dicho proceso será recién evaluado en julio de 2026. Señaló también que no se pronunciará más sobre el polémico caso de las decoraciones navideñas.

Trasladó sesión a julio de 2026

Cubas Carranza buscaría aplazar una suspensión o vacancia del cargo por un periodo de siete meses, de acuerdo la convocatoria dada por la propia autoridad edil.

De esta manera, la misma alcaldesa ha dispuesto programar para el mes de julio del próximo año la sesión extraordinaria donde se debatirá su suspensión por el caso del polémico árbol en el centro de la ciudad de Chiclayo.

"Se viene el último año que ya es el año de ir cerrando las cosas, hay que tomarlo con calma y como sé que ellos están pensando en Chiclayo, entonces, por pensar en Chiclayo, hay que terminar con calma haciendo bien las cosas", según Cubas.

Indicó que no volverá a pronunciarse por este caso debido a la sobrevaloración detectada por la Contraloría General de la República porque ya está en manos del Ministerio Público. "Yo no voy a seguir hablando de este tema", aseguró.

No estaría siguiendo el reglamento interno

La decisión de trasladar la sesión para julio de 2026 fue criticada por los ocho regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo por una presunta falta grave en la instalación del árbol navideño.

Según indicó la regidora María Quispe, el secretario general del concejo notificó formalmente a la alcaldesa con el fin de que se cumplan los plazos y etapas obligatorias ante una denuncia por falta grave.

Sin embargo, tras enterarse del pedido, Cubas Carranza habría propuesta una nueva fecha hasta el mes de julio del próximo año. El consejo denuncia que esta convocatoria refleja el desconocimiento del reglamento.

En el procedimiento interno se establece que la autoridad involucrada cuenta con cinco días hábiles para dar sus descargos. Tras ello, el Comité de Ética dispone de aproximadamente 15 días hábiles para emitir un dictamen. Tras ello, se convoca a sesión extraordinaria dentro de los siete días hábiles posteriores.

Así, se estima que la sesión debería realizarse como máximo el 13 de febrero, no en julio del 2026, según propone la alcaldesa Cubas Carranza.

De acuerdo a la postura de la autoridad edil se estaría cumpliendo el plazo según la Ley Orgánica tras la convocatoria de los regidores municipales. "Es lo que consideramos, la tranquilidad", indicó.

Con una plazo de siete meses tras la notificación a la alcaldesa, Janet Cubas indica que toma el pedido "con calma" y pensando "en Chiclayo".