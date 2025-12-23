23/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida de Korina Rivadeneira cambió al despedirse oficialmente de 'Desvelados', espacio que condujo junto a Tato Luna y que no regresará en 2026. La venezolana decidió irse del país junto a Mario Hart y sus hijos, buscando disfrutar de unas merecidas vacaciones y compartir momentos especiales en familia.

Korina Rivadeneira se despide de 'Desvelados'

Korina Rivadeneira vivió un momento emotivo al despedirse de 'Desvelados'. La conductora les contó a todos que ya no seguirá en la conducción y agradeció el cariño que le dieron todo este tiempo.

"Los amo", expresó entre lágrimas durante su despedida, demostrando lo mucho que significó para ella esta etapa.

Su salida generó reacciones entre seguidores y colegas, quienes le enviaron mensajes de cariño y buenos deseos para sus próximos proyectos y viajes.

Tras cerrar este ciclo, Korina Rivadeneira se tomó unos días de descanso con Mario Hart y sus hijos, dejando a un lado el estrés de la tele para disfrutar en familia.

Korina Rivadeneira se fue a Estados Unidos

A través de sus redes sociales, Korina Rivadeneira y Mario Hart compartieron imágenes y videos de su llegada a Estados Unidos, donde pasarán las fiestas decembrinas.

Korina Rivadeneira se fue del país con Mario Hart y sus hijos tras dejar 'Desvelados'

Los fans pudieron ver momentos tiernos, como el abrazo entre la hija de Korina y su tía, y a la familia disfrutando del lugar donde se quedarán.

La publicación de estos clips generó gran emoción entre los fans, quienes celebraron la unión familiar y desearon unas felices fiestas para la pareja y sus hijos.

Los videos mostraron además la cercanía y complicidad de la familia, dejando en evidencia lo importante que es para la venezolana este tiempo de convivencia y descanso.

Korina Rivadeneira habla de su salud emocional

Korina Rivadeneira también se sinceró y contó que está pasando por depresión y que acude a terapia psicológica.

La conductora se sinceró con sus seguidores y enfatizó la importancia de cuidar la salud mental y buscar ayuda profesional.

"La experiencia me ha permitido comprender lo difícil que resulta afrontar este trastorno. Es fundamental pedir apoyo y cuidar de uno mismo", expresó.

Además, Korina Rivadeneira alentó a quienes atraviesan situaciones similares, enviando un mensaje de comprensión y fuerza para enfrentar los retos personales y emocionales con valentía.

Korina Rivadeneira se fue del país junto a Mario Hart y sus hijos tras despedirse de 'Desvelados', marcando un cierre emotivo en su carrera como conductora. La familia viajó a Estados Unidos para disfrutar de la temporada navideña y momentos de descanso.