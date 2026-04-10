¡Gran gesto! Jaden Smith dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a Jackie Chan: "Cambiaste mi vida"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación entre un maestro y su discípulo puede trascender las pantallas, así lo demostró Jaden Smith. Con motivo del cumpleaños 72 del legendario Jackie Chan, el joven actor y cantante estadounidense le dedicó un emotivo mensaje con quien compartió actuación y fue su mentor en la película 'The Karate Kid'.

El mensaje especial de un discípulo a su maestro en la ficción

El hijo del reconocido actor Will Smith recurrió a sus redes sociales para expresar el profundo cariño y admiración que siente por el también artista marcial. A través de una fotografía en la que aparecen juntos, Jaden resaltó la influencia que ha tenido Jackie en su vida profesional así como personal desde que grabaron el citado film.

"Te amo. Cambiaste mi vida y me enseñaste cosas que nunca olvidaré. No podría ser quien soy hoy sin ti. Eres una leyenda, un ícono y un líder. Feliz cumpleaños", escribió en la descripción del post de su cuenta oficial de Instagram.

El especial mensaje despertó la nostalgia generando reacciones entre los fanáticos que recordaron la química entre ambos en la popular película 'The Karate Kid', en la que un Jaden de 11 años personificó a Dre Parker, quien debió someterse a un riguroso entrenamiento de artes marciales durante cuatro meses, ante la atenta mirada de Chan, el recordado sr. Han.

En el cierre del sentido texto, el joven rapero expresó "nos vemos pronto", lo que generó los rumores sobre una posible cooperación futura o quizá un reencuentro público entre ambos. Mientras tanto, los seguidores de 'The Karate Kid' celebran que siga honrando las lecciones de su maestro en la ficción.

Así, la instantánea y las palabras de Jaden Smith para Jackie Chang por su cumpleaños demuestran que algunas relaciones construidas en el cine trascienden la pantalla y el tiempo, manteniéndose vigentes tanto en la memoria colectiva como en el cariño del público.

'Karate Kid' los unió en 2010

La relación entre Jaden Smith y Jackie Chan se remonta al remake de 'The Karate Kid', estrenado en 2010, en el que el joven actor asumió su primer protagónico. Smith interpretó a Dre Parker, un adolescente estadounidense que se muda a China, mientras que Chan dio vida a Mr. Han, su mentor y guía en el camino del kung fu.

A 16 años de aquella producción cinematográfica que los unió, 'Karate Kid', Jaden Smithn demostró el gran aprecio que tiene por Jackie Chan dedicándole un emotivo mensaje por su cumpleaños 72 años. En este resalta la importancia del legendario actor tanto en su vida personal como profesional.