Donald Trump pospone encuentro con China durante un mes por guerra contra Irán

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el encuentro con China se retrasará aproximadamente por un mes debido a la guerra contra Irán, así lo revelódurante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Trump aplaza encuentro con China

Trump afirmó este lunes que planea retrasar el viaje programado entre el 31 de marzo y el 2 de abril debido a que prefiere permanece en Washington debido a la guerra desatada en Medio Oriente.

"Debido a la guerra, quiero estar aquí. Siento que tengo que estar aquí. Así que hemos solicitado posponerlo un mes más o menos, y espero con interés estar con ellos. Tenemos una muy buena relación", indicó.

Previamente, durante entrevista con el medio Financial Times el último doming, indicó que esperaba tener apoyo de China respecto a desbloquear el estrecho de Ormuz.

La respuesta del país asiático ante tal requerimiento no ha sido oficial, sin embargo, comentaristas cercanos a medios estatales de China han interpretado la declaración de Trump como una forma de "enturbiar aún más las aguas" en Medio Oriente y, además, enfatizan en que el estrecho ha sido bloqueado producto de la operación militar por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante la entrevista indicó que Washington ya se había comunicado con siete países para solicitar el apoyo en la liberación de tal punto estratégico para el suministro mundial de petróleo.

El último sábado 14 de marzo, Trump usó su cuenta oficial en la red Truth Social para solicitar apoyo a los países "especialmente afectados" por las decisiones de Irán entre los que mencionó al país asiático: "Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona", indicó.

Mensaje de Donald Trump por Truth Social

Por su parte, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, prometió seguir bloqueándolo "para hacer presión al enemigo", según indicó en su primer mensaje público.

Trump amenaza con atacar reservas de isla iraní

En relación a la escalada militar por parte de Estados Unidos, en la última conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca este lunes, Trump anunció que podría atacar las reservas de petróleo ubicadas en la isla iraní de Kharg, principal centro de explotación de petróleo de Irán.

"Puede que los oleoductos no sigan en pie", amenazó durante su intervención. Tal reserva ya ha sido blanco de ataques por parte de la armada militar estadounidense e israelí, accionar militar que podría desencadenar una crisis energética por petróleo a nivel mundial.

El presidente Donald Trump condicionó su encuentro pactado a fin de mes con China de no coincidir con los planes de Washington de mantener "abierto, seguro y libre" el estrecho de Ormuz.