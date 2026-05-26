"Tener hijos con la persona equivocada": Melissa Klug comparte curioso mensaje sobre su familia

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug vuelve a generar polémica debido a una controvertida publicación que hizo en redes sociales, donde reflexiona sobre la vida en pareja y la elección de los padres de sus hijos. El mensaje de la empresaria llega justo en un momento en el que hay rumores de una posible crisis sentimental con el padre de su última hija y actual pareja, Jesús Barco.

¿Melissa está arrepentida de los padres de sus hijos?

La popular 'Blanca de Chucuito' tiene seis hijos de diferentes relaciones que ha tenido a lo largo de su vida. Su primera hija, Gianella Marquina, es producto de su primera relación, pero a los pocos años también trajo al mundo a sus hijas Melissa y Samahara, producto de su relación con el exfutbolista Abel Lobatón.

Posteriormente, Klug conoció a Jefferson Farfán, con quien tuvo dos hijos, Adriano y Jeremy. Cuando parecía que la empresaria había cerrado la fábrica, inició una relación con el futbolista Jesús Barco y, al poco tiempo, anunció que estaba embarazada, dando a luz a su pequeña Cayetana hace poco más de un año, siendo esta su sexta hija.

Sin embargo, hace unas horas Melissa hizo una importante reflexión sobre la elección de la persona con la que uno decide tener hijos, asegurando que esto podría dañar permanentemente la estabilidad emocional de una persona y hasta destruir una familia por completo.

" Tener hijos con la persona equivocada es un estrés de por vida. Porque cuando eliges mal al papá o la mamá de tus hijos, muchas veces nunca vuelves a tener paz completa. No importa cuánto ames a tus hijos... vivir entre problemas, discusiones, manipulación y decepciones termina destruyendo la mente de cualquiera. Y hay personas que no están cansadas de trabajar ni de luchar... están cansadas de cargar una tristeza que empezó el día que formaron una familia con quien no debían ", compartió.

Melissa Klug se arrepiente de los padres de sus hijos

Melissa se refugia en su hija

Hace poco, Melissa se dejó ver muy feliz en una actuación por el Día de la Madre en el colegio de su pequeña Cayetana. La niña actuó junto a sus compañeros y Melissa documentó todo para luego compartirlo en redes sociales, con un tierno mensaje donde expresa el gran cariño y amor que siente por su pequeña.

"Verte sonreír y bailar con tanta felicidad, mi pequeña Cayetana, fue como abrazar mi corazón. Eres la luz más bonita de mis días, mi última bebé, mi orgullo infinito. Hoy te vi actuar y entendí que naciste para brillar... ¡Y yo nací para amarte toda la vida!", escribió en un inicio.

Es así que, las palabras de Melissa Klug no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron debate en redes sociales. Mientras continúan los rumores sobre su relación con Jesús Barco, muchos consideran que su reflexión refleja experiencias personales, dejando abierta la posibilidad de que atraviese un momento complicado en el ámbito sentimental y familiar.