Shirley Arica y Pablo Heredia sorprenden con apasionado beso y ella responde si fue la primera vez

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica y Pablo Heredia sorprendieron a todos en La Granja VIP Perú tras protagonizar un apasionado beso durante un reto de actuación, generando reacciones inmediatas entre sus compañeros y dejando en shock a más de uno.

Shirley Arica y Pablo Heredia se besan

Todo ocurrió durante una de las galas de La Granja VIP Perú, donde los participantes debían demostrar sus habilidades artísticas en una noche de talentos. Entre presentaciones de baile y actuaciones, la atención del público se centró en la presentación de Shirley Arica y Pablo Heredia.

Ambos salieron a la pista para bailar al ritmo de "El general", mostrando desde el inicio una evidente química que no pasó desapercibida para sus compañeros ni para las cámaras del reality. La complicidad entre ambos fue creciendo conforme avanzaba la presentación, generando expectativa en el set.

Al finalizar su número, ambos cerraron la presentación con un beso que dejó sin palabras a los demás participantes del programa, quienes reaccionaron entre gritos ante la inesperada escena.

¿Shirley Arica y Pablo Heredia ya se habían besado?

Tras la escena, el actor argentino Pablo Heredia fue consultado por la conductora Ethel Pozo sobre lo ocurrido. Él respondió con entusiasmo: "Hermoso, una locura, una suavidad en sus labios, al bailar".

Sin embargo, lo que realmente encendió la polémica llegó después. Shirley Arica sorprendió a todos al revelar que el beso no era el primero entre ambos. "Ya nos hemos besado antes. Hace años, antes de entrar a la granja", confesó la chica reality.

Shirley Arica pelea con Pamela López

Hace unos días, la fuerte discusión entre Shirley Arica, Samahara Lobatón y Pamela López en La Granja VIP Perú generó bastante tensión dentro del reality, luego de un incidente ocurrido durante la cena que también involucró a Paul Michael.

Todo empezó cuando Shirley Arica movió unas bolsas de basura que estaban a su costado y las colocó cerca de Pamela López. Esto fue visto por Paul Michael, quien las devolvió a su lugar, lo que generó incomodidad en la 'Chica realidad'.

Al intentar reclamarle al cantante, Shirley Arica terminó pateando la taza de Pamela López, lo que aumentó la tensión. En ese momento, la ex Christian Cueva le pidió que se apartara, pero la 'Chica realidad' reaccionó pisando su plato de comida, lo que encendió aún más la discusión.

Samahara Lobatón también intervino defendiendo a Shirley Arica y criticando la actitud de Pamela López, lo que elevó el tono del enfrentamiento dentro del equipo.

Así, Shirley Arica y Pablo Heredia volvieron a ser protagonistas en La Granja VIP Perú tras un apasionado beso que sorprendió a todos en el reality.