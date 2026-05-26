Laura Spoya y su 'colágeno' confirman que están saliendo: "Es una mujer increíble y besa bien"

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya finalmente decidió dejar de esconder la relación que tiene con su 'colágeno', Sebastián Gálvez, y por primera vez fueron captados cenando juntos. Además, se animaron a declarar ante los medios de comunicación. La modelo y su novio confesaron estar muy enamorados y revelaron qué es lo que les atrae el uno del otro.

Laura y su chibolo se sinceran

Después de varios meses de negar que tenían una relación, Laura y Sebastián fueron captados comiendo en la calle y, lejos de huir de las cámaras, decidieron hablar sinceramente sobre sus sentimientos. Ambos declararon para un conocido programa de espectáculos transmitido en la tarde.

El primero en hablar fue Sebastián, quien confesó qué es lo que le gusta de la ex Miss Perú. "Es una mujer increíble. Si te hablo ahora de Laura, me vas a agarrar (...) Sí, obvio que sí (me gusta)", dijo Gálvez, siendo la primera vez que acepta tener un vínculo sentimental con la conductora de 'La Manada'.

En esa misma línea, aseguró que le gusta la experiencia que tiene Laura en la vida y hasta habló sobre lo apasionados que son en el día a día. "Es fascinante, cada día aprendo algo nuevo de ella y eso es lo que me gusta de ella (...) Y sí, besa increíble ", agregó.

Laura explica por qué ocultó su romance

En otro momento de la conversación, Laura aseguró que, aunque aún no tiene una relación formal con Sebastián Gálvez, sí están saliendo formalmente e intentando conocerse antes de tomar una decisión final respecto a su vida amorosa. También reveló el motivo por el que recién ahora ha aceptado que están conociéndose.

"Cuando uno sale por primera vez con alguien, tiene que ver si va a fluir, si va a funcionar. Si funciona, funciona; si no, no. Estamos viendo qué pasa, qué funciona", concluyó.

Magaly critica el romance Laura Spoya

Magaly Medina mostró extractos de la participación de Sebastián Gálvez en el podcast de Laura. Durante todo el programa, ambos fingieron tener una cercanía sentimental y el chibolo hasta cargó a Laura. Además, grabaron varios videos, dando a entender que serían amantes y tendrían un romance en secreto.

Esto no le gustó a Magaly, quien recordó que hasta hace unos días Laura se quejaba de que las personas la criticaran por relacionarse con alguien menor que ella, asegurando que solo buscaban vender morbo, pero ahora eso es lo que ella hace. "Me tenía hasta aquí con la palabra morbo y resulta que ahora que le va mal en las redes, recurre al morbo".

Según la conductora de ATV, el streaming de Laura Spoya ha tomado la decisión de llevar a Sebastián Gálvez como invitado debido a que están caídos en audiencia. "Ahora le va mal en las redes. La gente le da la espalda por su mal comportamiento, por su no concordancia con aquello que predica a la hora de actuar", agregó.

Aunque durante meses evitaron confirmar su romance, Laura Spoya y Sebastián Gálvez ahora se muestran más cercanos y dispuestos a hablar públicamente sobre su relación. Ambos aseguraron sentirse cómodos juntos y dejaron en claro que, por ahora, prefieren seguir conociéndose antes de oficializar completamente su historia de amor.