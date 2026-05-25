Exchico reality CONFIRMA en redes sociales el FIN de su relación con modelo tras años de noviazgo

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El modelo argentino sorprendió a sus seguidores al anunciar el fin de su relación con la influencer y figura televisiva conocida en el ámbito del entretenimiento. La noticia fue confirmada mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de una red social, donde reveló que ambos decidieron poner punto final a su romance luego de dos años juntos.

La pareja inició su historia de amor durante su participación en un reality de la televisión chilena, donde rápidamente se convirtieron en una de las duplas más comentadas por el público y en redes sociales por la cercanía que mantenían y los momentos que pasaban juntos.

Facundo González habló sobre su ruptura con Oriana Marzoli

A través de su publicación en sus stories de la red social Instagram, Facundo González explicó que la relación con Oriana Marzoli terminó en buenos términos y resaltó los momentos felices que compartió junto a la venezolana durante este tiempo.

Aunque no brindó detalles específicos sobre las razones de la separación, el exchico reality dejó entrever que ambos mantienen cariño y respeto mutuo por el tiempo compartido. Además, aseguró que el vínculo construido durante estos años no desaparecerá completamente, sino que tomará una nueva forma tras el fin de la relación sentimental.

Asimismo, el modelo aprovechó la publicación para pedir respeto hacia la privacidad de ambos en este momento personal. También agradeció a todas las personas que apoyaron la relación y enviaron mensajes positivos mientras estuvieron juntos.

Comunicado publicado en redes sociales de Facundo González

Oriana Marzoli guarda silencio tras separación

Hasta el momento, la personalidad de televisión, Oriana Marzoli no se ha pronunciado públicamente sobre el quiebre amoroso. No obstante, en sus recientes historias de Instagram se ha mostrado realizando sus actividades cotidianas sin enviar ningún mensaje en particular.

La noticia de la ruptura generó gran repercusión entre fanáticos de la pareja, especialmente porque ambos compartían constantemente momentos de su relación en redes sociales y eran considerados una de las parejas mediáticas más populares del entretenimiento latino tras llevar años juntos.

Facundo González, conocido principalmente por ser una figura de concursos de competencia y programas de televisión, mantiene una fuerte presencia en redes sociales y continúa ligado al mundo del espectáculo internacional. Por otro lado, Oriana Marzoli sigue consolidándose como influencer y personalidad televisiva en Europa y Latinoamérica.

Por ahora, ninguno de los dos ha dado más detalles sobre el término de la relación, aunque sus seguidores continúan atentos a cualquier nueva publicación relacionada con esta inesperada separación que los ha tomado por sorpresa.